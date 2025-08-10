SG Benningerberg zurück in der Kreisklasse

Die SG Benningerberg durfte zum ersten Mal wieder in der Kreisklasse antreten. Zum Saisonauftakt ging es gleich gegen einen alten Bekannten, mit dem man bereits beim VG-Turnier die Klingen gekreuzt hatte.

Bei hochsommerlichen Temperaturen begann die Partie jedoch denkbar ungünstig aus unserer Sicht . Die Benningerberger fanden zunächst kaum in die Zweikämpfe, Abstimmungsprobleme und einfache Ballverluste luden die Gastgeber zu Chancen ein. Diese agierten vor allem mit langen Bällen, die immer wieder gefährlich wurden. Nach einer Ecke landete der Ball unglücklicherweise im Tor und somit zum 1:0 für die Hausherren.

Zusätzlich wurde die Aufgabe nicht leichter: „Mome“ kassierte bereits nach 20 Minuten die erste Gelbe Karte und musste fortan vorsichtiger agieren.

Nach einer kurzen Trinkpause steigerte sich die SG spürbar. Mehr Konzentration, mehr Druck nach vorne und das wurde belohnt: Nach einem überragenden Chipball von Kapitän Matthias Stetter nahm Robert Gorjut den Ball volley und versenkte ihn sehenswert ins lange Eck. Der Ausgleich brachte Schwung ins Spiel. Gorjut prüfte den Torhüter wenig später noch einmal aus rund 30 Metern, Jojo Geiger tankte sich durch drei Gegenspieler, scheiterte aber ebenso wie Fabian Zanker nach starkem Solo. Auch Christopher Gordy zwang den Keeper mit einem Distanzschuss zu einer Parade.

Der Führungstreffer lag in der Luft, doch er wollte vor der Pause nicht fallen.