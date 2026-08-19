SG Benningerberg verpasst den ersten Heimsieg

Nach der Auftaktniederlage wollte die SG Benningerberg im ersten Heimspiel der Saison vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einfahren. Vor den Augen des langjährigen Kapitäns Matthias Stetter, der an diesem Tag gebührend gewürdigt wurde, startete die SG engagiert in die Partie.

Offensiv zeigte die SG dennoch erste gute Ansätze. Richard Geiger versuchte es aus der Distanz, zudem sorgten mehrere Eckbälle für Gefahr, konnten jedoch nicht entscheidend verwertet werden. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Mit frühem Offensivdruck störte man die Gäste immer wieder beim Spielaufbau und ließ ihnen kaum Gelegenheit, ihren Rhythmus zu finden. Allerdings stand man phasenweise zu weit von den Gegenspielern entfernt und ermöglichte den Gästen dadurch eigene Akzente. Eine solche Unachtsamkeit reichte schließlich, um die SG erneut in Rückstand zu bringen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG den Druck noch einmal deutlich. Durch frühes Anlaufen wurde der Gegner weitestgehend aus dem Spiel gehalten, während die eigenen Angriffe nun immer häufiger im Strafraum landeten. Flanke um Flanke und Ecke um Ecke flog in Richtung Gästetor – doch der entscheidende Abschluss wollte zunächst nicht gelingen.

Auch der Gästekeeper erwischte einen starken Tag. Nach einer schön getretenen Ecke kam Marvin völlig frei zum Volley, doch der Torhüter lenkte den Ball gerade noch über die Latte.

Kurz darauf fiel dann doch der verdiente Ausgleich. Beppo erkämpfte gemeinsam mit Marvin den Ball, der zu Robert weiterleitete. Dieser setzte sich etwas glücklich gegen den heranstürmenden Innenverteidiger durch und schickte den aufgerückten Foxi auf die Reise. Der Außenverteidiger blieb vor dem Tor eiskalt und vollendete zum 1:1.

Die SG war nun am Drücker. Nur wenige Minuten später konnte der Keeper einen Schuss nicht festhalten. Robert reagierte am schnellsten, doch im letzten Moment bekam der Torhüter noch den Fuß an den Ball. Die größte Chance auf den Führungstreffer war damit vergeben.

Und dann zeigte sich einmal mehr die alte Fußballweisheit: Wenn du deine Chancen nicht nutzt, kann es bitter werden. Die Gäste kamen noch einmal vor das Benningerberger Tor. Nach einem unglücklichen Foul zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – den fälligen Elfmeter verwandelten die Gäste sicher zum 1:2.

Doch die SG gab sich nicht geschlagen. Raphi wurde direkt nach dem Anstoß geschickt, erkämpfte einen Freistoß und sorgte gleichzeitig für die Gelb-Rote Karte eines Gästespielers. Die Schlussphase gehörte damit endgültig der SG.

Der Ausgleich wollte allerdings nicht mehr fallen. Auch eine letzte große Möglichkeit von Robert nach einem Chipball von Joze blieb ungenutzt, als der Gästekeeper den Ball im letzten Moment mit dem Knie entschärfen konnte.

So blieb am Ende trotz einer engagierten und über weite Strecken starken zweiten Halbzeit die knappe 1:2-Niederlage.

Der Saisonstart ist damit sicher nicht optimal verlaufen. Doch die Leistung und vor allem die Reaktion nach der Pause machen Mut. Jetzt heißt es, die positiven Ansätze mitzunehmen, weiterzuarbeiten und sich endlich für den betriebenen Aufwand zu belohnen.

Auf geht's, kämpfen und siegen!