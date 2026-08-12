SG Benningerberg erwischt Fehlstart

Nach intensiver Vorbereitung war die Vorfreude riesig, doch zum Saisonauftakt blieb die SG Benningerberg hinter den eigenen Erwartungen zurück. Lange hatte die Mannschaft auf diesen Moment hingearbeitet. Wochen der Vorbereitung, intensive Einheiten und jede Menge Vorfreude lagen hinter dem Team um das Trainerduo Schüly und Schulz. Die Mannschaft war, passend zu den sommerlichen Temperaturen, heiß auf den Saisonstart.

Die SG Benningerberg startete nervös und überhastet in die Partie. Anstatt den in der Vorbereitung eingeübten Plan konsequent umzusetzen, wurde zu oft blind und übermütig der Weg nach vorne gesucht. Gleichzeitig geriet die defensive Ordnung zunehmend ins Wanken. Auch die zahlreichen frühen Fouls machten das Spiel nicht einfacher. Raphi sah bereits nach seinem ersten Foul die Gelbe Karte. Wenig später musste Baier, der nach einer eigenen Ecke als Innenverteidiger absichern musste, einen Wolfertschwendener Angriff mit einem Foul unterbinden.

Doch was dann auf dem Platz folgte, war zunächst alles andere als das, was man sich vorgenommen hatte.

Trotz aller Unordnung hatte die SG Glück im Unglück: Die Hausherren kamen zwar immer wieder zu gefährlichen Situationen, wirklich große Torchancen ließen die Benningerberger jedoch ebenfalls nicht in großer Zahl zu. Das Problem: Auch offensiv entwickelte man kaum Durchschlagskraft. Wolfertschwenden nutzte schließlich einen Konter und schlug in der 31. Minute zu. M. Hüttl erzielte das 1:0 für die Gastgeber.

Das Trainerteam reagierte noch vor der Pause. Der angeschlagene Richy und der gelbverwarnte Raphi machten Platz für Jonathan und Jonas.

Mit dem Rückstand ging es in die Outdoor-Kabine.

Nach dem Seitenwechsel wurde umgestellt. Robert kam für Elle ins Spiel und die Marschroute war klar: Jetzt musste Druck her.

Und tatsächlich zeigte die SG Benningerberg nun ein anderes Gesicht. Die Zweikämpfe wurden intensiver geführt, der Ball wurde früher erobert und immer wieder setzte man kleine Nadelstiche in Richtung Wolfertschwendener Tor. Was allerdings weiterhin fehlte, war die große Torchance aus dem laufenden Spiel.

Gefährlich wurde es vor allem nach Standardsituationen. Eine dieser Situationen hätte beinahe den Ausgleich gebracht: Fabi, zuvor für Marvin eingewechselt, kam zum Kopfball. Der Keeper der Hausherren konnte den Ball nicht festhalten, doch leider lauerte niemand auf den zweiten Ball. Eine sinnbildliche Szene für diesen Nachmittag: Die Chance war da, der letzte Schritt fehlte.

Mit zunehmender Spieldauer warf die SG Benningerberg immer mehr nach vorne. Der Ausgleich sollte mit aller Macht erzwungen werden. Statt des erhofften 1:1 fiel mit dem Schlusspfiff die Entscheidung: S. Büthe traf in der 90.+3 Minute zum 2:0 für Wolfertschwenden.

Kurz darauf war Schluss.

Natürlich ist diese Niederlage nach einer starken und intensiven Vorbereitung enttäuschend. Die Mannschaft hatte sich mehr vorgenommen und gerade die erste Halbzeit entsprach nicht dem Fußball, den man sich in den vergangenen Wochen erarbeitet hatte.

Die SG Benningerberg sollte deshalb nicht den Sand in den Kopf stecken. Diese Partie kann und muss eine Lektion sein. Eine Lektion darüber, was passiert, wenn man den eigenen Matchplan verlässt, zu hektisch agiert und sich selbst das Leben schwer macht.

Die erste Niederlage der Saison ist eingesteckt. Jetzt zählt nur noch die Reaktion.

Auf geht's, kämpfen und siegen!