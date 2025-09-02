SG beim SV Schwaig als krasser Underdog

Der nächste schwere Brocken aus dem Quartett der Titelanwärter rollt auf die SG Adlhausen/Langquaid II zu. Der SV Schwaig ist nicht zuletzt auch wegen der Schweiger-Brüder, die 2024 vom TV Aiglsbach gekommen sind, erneut ambitioniert und schielt zumindest mit einem Auge auf die Kreisklasse. Vergleichsweise bescheiden nehmen sich hier die Ziele bei der Spielgemeinschaft aus, die nach zwei schwierigen Jahren den Anschluss in der A-Klasse Mainburg ans Mittelfeld finden wollen. Dass dies für das verjüngte Team kein leichtes Unterfangen ist, mussten auch die beiden Verantwortlichen, Rainer Schuster und Raphael Niedermeier, erkennen. Noch fehlt in manchen Situationen das Spielglück und in manchen Begegnungen die Konzentration über die volle Spielzeit, um den einen oder anderen Punkt auf der Habenseite verbuchen zu können.

Dennoch sieht sich die Elf um die Youngsters Blenke und Steger nicht chancenlos, um in dem 1000-Einwohner-Dorf zwischen Donau und Ilm eine Überraschung zu schaffen. Dazu müssten die torgefährlichen Andreas Schweiger (6 Tore / 4 Assists), Florian Schweiger (4 / 3) und Tobias Forchhammer (4 / 1) eingebremst werden. Ob sich der jugendliche Elan der TSV-Abwehrformation gegen die personifizierte Erfahrung behaupten kann? Dass das Schwaiger Team schlagbar ist, hat zuletzt Türkspor Mainburg mit einem 3:2-Heimerfolg bewiesen. Mit dem selben Resultat hatte Adlhausen/Langquaid II dort eine Woche zuvor das Nachsehen gehabt. Also, ganz aussichtslos fahren die Laabertaler nicht in die Hallertau, auch wenn die Favoritenrolle eindeutig bei den Hausherren liegt.

Schiedsrichter Alban Lajci (FC Mainburg) leitet die Partie in Schwaig, die bereits am Mittwoch, 3. September, um 19.00 Uhr angepfiffen wird.