SG bedankt sich bei Sponsoren der Seniorenabteilung

Ein besonderer Dank gilt Alessandro Schmidt, Malermeisterbetrieb aus Kleinenglis, für die Spende eines neuen Trikotsatzes für die beiden Seniorenmannschaften.

Die SG Di/Na/Tro bedankt sich herzlich bei mehreren regionalen Sponsoren, die die Seniorenabteilung des Vereins in der aktuellen Saison großzügig unterstützt haben. Die Förderung ermöglicht ein geschlossenes und professionelles Auftreten der Mannschaften bei den Spieltagen.

Die Stiftung der Kreissparkasse Schwalm-Eder unterstützte die SG mit Hoodies, die gezielt für ein einheitliches Auftreten der Mannschaft bei den Spielen genutzt werden.

Ein weiteres großes Dankeschön geht an Philip Tissies von der ERGO-Versicherung, der die Seniorenabteilung mit neuen Präsentationsanzügen ausgestattet hat und damit zu einem professionellen Erscheinungsbild an Spieltagen beiträgt.

Bedanken möchten wir uns auch bei unserem Spieler Ingo Zander, der in gewohnter Art und Weise, den Kontakt zu den Sponsoren hergestellt hat und zusätzlich noch 2 Spielbälle gespendet hat.

Abgerundet wurde die Ausstattung durch die bewährte Zusammenarbeit mit dem Ausrüster Absolute Teamsport. Besonders bedankt sich die SG Di/Na/Tro bei Hannes Drube, Inhaber von Absolute Teamsport aus Homberg, für die zuverlässige Betreuung und Unterstützung.

Die SG Di/Na/Tro bedankt sich bei allen Partnern für das Engagement und die Unterstützung des Seniorenfußballs.