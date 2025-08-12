SG Beckedorf/Ritterhude startet mit hart erkämpftem Heimsieg gegen WDB

Im Spitzenspiel des ersten Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West setzte sich die SG Beckedorf/Ritterhude knapp mit 1:0 gegen die SG WDB durch. Der Dritte der Vorsaison traf dabei auf den Vierten.

Anfangsphase die nötige Kompaktheit vermissen. „Die Abstände waren anfangs zu groß, und uns war von vornherein klar: Das wird ein schwieriges Spiel“, erklärte Beckedorf/Ritterhude-Trainer Jan-Luca Grobe. WDB stand defensiv stabil, befreite sich immer wieder spielerisch aus dem Druck, konnte aber in der gegnerischen Hälfte zu selten zwingend agieren.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Beckedorf/Ritterhude das Tempo, fand zu mehr Ordnung und legte in den Zweikämpfen zu. Dieser Druck wurde in der 58. Minute belohnt: Ein langer Ball landete bei Miriam Suhr, die sich durchsetzte und zur umjubelten Führung einschob. „Das war der Wendepunkt“, so Grobe, dessen Team nun sicherer agierte und den knappen Vorsprung verteidigte. WDB drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, hatte durch Beckhoff in der 82. Minute die größte Chance, doch ihr Abschluss verfehlte das Ziel knapp.

Am Ende stand ein umkämpfter, aber verdienter Heimsieg für die Gastgeberinnen. „Wir kämpften uns hinein und konnten dank Einsatz und Willenskraft die drei Punkte zu Hause behalten“, lobte Grobe seine Mannschaft. „Ein chancenarmes Spiel fand in der offensiver stehenden Mannschaft ihren Sieger“, resümierte WDB-Coach Chris Mehrtens, der vor allem die fehlende Konsequenz im letzten Drittel kritisierte. Dennoch zeigte er sich nicht gänzlich unzufrieden: „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und uns meist aus dem Druck befreit. Dennoch können wir noch mehr.“