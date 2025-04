SG Beckedorf/Ritterhude siegt - FSG 3 Meilen Altes Land rutscht ab

Die SG Beckedorf/Ritterhude bleibt nach einem hart erkämpften 1:0-Erfolg in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West bei der FSG 3 Meilen Altes Land in Reichweite zu den Spitzenplätzen. In einem über weite Strecken hart umkämpften Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen entschied ein Treffer von Indira Indorf kurz vor der Halbzeitpause das Spiel zugunsten der Gäste.