SG Beckedorf/Ritterhude ist Meister: Landesliga-Aufstieg perfekt Die SG Beckedorf/Ritterhude hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gesichert. Drei Spieltage vor Saisonende steht damit auch der Aufstieg in die Landesliga fest. von FuPa Lüneburg · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Symbolbild SG Beckedorf/Ritterhude – Foto: Lennart Blömer

Die SG Beckedorf/Ritterhude kann die Meisterschaft feiern. Obwohl die Mannschaft von Trainer Jan-Luca Grobe beim FC Geestland nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam, reichte der Punktgewinn zur vorzeitigen Entscheidung im Titelrennen.

Grund dafür war die Niederlage des ärgsten Verfolgers SG Anderlingen/Byhusen. Das Team verlor sein Heimspiel gegen den Tabellendritten TSV Fischerhude-Quelkhorn mit 0:1. Dadurch wuchs der Vorsprung der SG Beckedorf/Ritterhude auf elf Punkte an und ist in den verbleibenden drei Spielen nicht mehr aufzuholen. Für Trainer Jan-Luca Grobe war der Moment der feststehenden Meisterschaft etwas Besonderes. „Ein überragendes Gefühl – das kann man kaum in Worte fassen. Es war ein harter Weg, aber genau dafür haben wir Woche für Woche gearbeitet und alles investiert, um unser Ziel schon vorzeitig zu erreichen“, sagte Grobe.

Der Trainer stellte vor allem die Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft heraus. „Umso größer ist jetzt der Stolz auf die gesamte Mannschaft. Jeder Einzelne hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns frühzeitig die Meisterschaft sichern konnten“, erklärte Grobe. Auch die Unterstützung von außen spielte für ihn eine wichtige Rolle. „Ein riesiges Dankeschön geht natürlich auch an unsere Fans: Der herausragende Support Woche für Woche hat uns immer wieder gepusht und getragen“, betonte der Meistertrainer.