SG Beckedorf/Ritterhude baut Serie weiter aus

Die SG Beckedorf/Ritterhude bleibt in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West weiter auf Erfolgskurs. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim TSV Fischerhude-Quelkhorn feierte das Team von Trainer Jan-Luca Grobe den 13. ungeschlagenen Auftritt in Folge und festigte Tabellenplatz drei.

Bereits in der ersten Halbzeit brachte Fabienne Rake die Gäste in Führung (33.). Auch in der Folge bestimmte Beckedorf/Ritterhude das Spielgeschehen klar. Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreicher Möglichkeiten ließ das zweite Tor lange auf sich warten. Erst in der Schlussphase erhöhten Indira Indorf (78.) und Miriam Suhr (90.) auf den verdienten Endstand.