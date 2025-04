SG Baldenau: Bloß nicht wieder bis zum Ende zittern!

Die Vereinigten aus Hundheim, Hinzerath und Bischofsdhron belegen als Zwölfter weiterhin den ersten Nichtabstiegsplatz. Fünf Runden vor Schluss ist der Klassenverbleib bei sechs Punkten Vorsprung noch nicht in trockenen Tüchern. Nach dem Derby am Sonntag ab 14.30 Uhr gegen die DJK Morscheid und einem weiteren Heimspiel eine Woche später gegen die SG Hunsrückhöhe Bärenbach geht es am Sonntag, 11. Mai, noch zum aktuellen Vorletzten SG Zell/Bullay-Alf II, dann vor eigener Kulisse gegen den SV Blankenrath II und zum Abschluss am Samstag, 24. Mai, zum TuS Kirchberg III, der momentan punktgleich mit Zell II das Tabellenende ziert. „Es ist ähnlich wie im vergangenen Jahr: Jetzt kommen Spiele, die du gewinnen musst. Im Prinzip wäre es uns lieber, die Begegnungen mit den Teams, die unter uns stehen, möglichst direkt spielen zu können. Dann hätten wir möglicherweise schon früher Klarheit“, lässt Feuerecker durchblicken.

Wegen einer langen Verletzungshistorie mit mehreren Bänderrissen und anhaltenden Kniebeschwerden wollte der am 3. Mai 27 Jahre alt werdende Baldenau-Coach in dieser Saison eigentlich nicht mehr mitspielen. Da die Personalnot zuletzt aber mal wieder groß war, stand er in der jüngsten Partie vor knapp zwei Wochen beim SSV Ellenz-Poltersdorf (2:7) auf dem Platz – allerdings nur eine Hälfte lang: Dann musste er mit einer Gehirnerschütterung raus.

In der vergangenen Saison schaffte die SG erst durch das 2:1 nach Verlängerung im Entscheidungsspiel gegen die SG Mittelmosel Bernkastel-Kues und aufgrund freigewordener Plätze den Klassenverbleib. Auf derlei Extra-Runden würden sie bei der Baldenau in dieser Saison gerne verzichten.

Nur gut, dass Guillermo Guerrero im Winter dazustieß und die Personaldecke etwas verbreiterte. Der 19-Jährige kam durch eine Au-pair-Tätigkeit in den Hunsrück. Angreifer Finn Weber stellte den Kontakt her. „Obwohl er zuvor noch kein Fußball gespielt hat und die Bedingungen in der Wintervorbereitung mit der Kälte und dem Hartplatz für ihn ungewöhnlich waren, hat Guillermo von Anfang an eingeschlagen. Gerade durch seine Schnelligkeit ist er eine Verstärkung für uns“, lobt Feuerecker den gleich in seinem Auftaktspiel gegen Peterswald zweifach als Torschützen erfolgreichen Südamerikaner.

Während der Abgang von Lukas Schuh zum Ligakonkurrenten SV Gonzerath bereits fix ist, bleiben Feuerecker und sein mitspielender Assistent Fabian Gnad über den Sommer hinaus – am liebsten in der B-Klasse, ansonsten wollen sie der SG Baldenau aber auch in der C-Klasse die Treue halten.