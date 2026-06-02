SG Baiernrain/Dietramszell will mit 7:0-Form in Darching aufsteigen

Noch einmal wie 2023: Im Relegations-Hinspiel bei der DJK Darching wollen Seppi Kirmair (li.) und seine SG Baiernrain/Dietramszell eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag schaffen. – Foto: rudi stallein

Die SG Baiernrain/Dietramszell tritt am Mittwoch im ersten Relegationsspiel bei der DJK Darching an. Ihr Coach Damir Delic warnt trotz des deutlichen 7:0 im letzten Saisonspiel vor dem offensivlastigen Gegner.

Zwei Spiele trennen Damir Delic und seine Mannschaft noch von der Erfüllung des größten Wunsches: Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer sofort in die Kreisklasse zurückzukehren. „Wir freuen uns auf diese Spiele und wollen wieder rauf“, bestätigt der Coach der SG Baiernrain/Dietramszell vor der Reise zur DJK Darching, wo an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) das erste von zwei Relegationsspielen stattfindet.

Mit dem 7:0 gegen den SV Gelting im letzten Spiel der Punktrunde hat sich der Tabellenzweite der A-Klasse 3 warmgeschossen und einen leichten Hinweis auf das aktuelle Formbarometer gegeben. „Die Verfassung ist gut. In der Relegation stehen die Chancen 50:50“, sagt Damir Delic. „Da entscheidet oft die Tagesform. Und die Nervosität spielt eine Rolle. Wir wollen jedenfalls schauen, dass wir gut ins Spiel kommen.“ Und dann ist da auch noch ein Gegner, der bemüht ist, sich mit derselben Einstellung Vorteile zu verschaffen.

„Ich glaube, dass sie etwas unglücklich da unten sind“, sagt SG-Coach Delic mit Blick auf die Abschlusstabelle der Kreisklasse 2, die der Relegationsgegner auf Platz zwölf abgeschlossen hat. Er halte Darching für „einen spielstarken Gegner, der offensivlastig und mutig“ agiere. Darauf bereite man sich jedenfalls vor. Wenngleich das Darchinger Torverhältnis von 31:63 (weniger Tore erzielte nur Absteiger Rot-Weiß Bad Tölz) suggeriert, dass die Offensivqualitäten vergleichsweise selten zu Erfolgen führten, warnt Delic davor, falsche Schlüsse zu ziehen. „Wir wollen vor allem defensiv gut stehen“, macht der Coach deutlich, dass das erste Augenmerk der Absicherung des eigenen Tores gilt. „Wir werden natürlich trotzdem versuchen, selbst Chancen herauszuarbeiten.“

Verstecken muss sich sein Team keineswegs. Der Blick aufs Tableau der A-Klasse 3 zeigt: 53 geschossene Tore in der abgelaufenen Spielzeit sind die drittbeste Quote aller 13 Klubs. Mit 19 kassierten Toren stellt die Delic-Truppe zudem die beste Defensive ihrer Spielgruppe. Vielleicht auch ein Pluspunkt: Der SG-Trainer kennt die besondere Atmosphäre einer Relegation. Den Aufstieg im Sommer 2023 erlebte Damir Delic als Co-Trainer von Massimo Foraterra hautnah: Nach einem 1:1 im Hinspiel feierte die Spielgemeinschaft damals im Rückspiel auf eigenem Platz einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den SV Krün.

Diese zwei Partien sollen nun als Blaupause dienen, wenngleich die Mannschaft personell deutlich verjüngt wurde. „Wir haben nichts zu verlieren, wir kommen aus der A-Klasse“, meint Delic. Womöglich sei die Nervosität aufseiten des abstiegsbedrohten Kreisklassisten eine Spur ausgeprägter. „Wir haben Bock und werden alles probieren“, betont Damir Delic. „Das Ziel ist, in Darching ein gutes Ergebnis zu erreichen, um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen.“