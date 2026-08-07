SG Baiernrain schlägt Ascholding 7:6 – nach 30 Minuten in Unterzahl

Die SG Baiernrain/Dietramszell gewinnt das Halbfinale im Totopokal gegen Ascholding/Thanning im Elfmeterschießen. Benedikt Eichner flog in der 59. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.
Hitzige Zweikämpfe, ein Feldverweis, Spannung bis ins Elfmeterschießen – das Halbfinale im Totopokal Gruppe Ost am Mittwoch zwischen den Spielgemeinschaften Baiernrain/Dietramszell und Ascholding/Thanning hielt, was man sich von dem Duell versprochen hatte. Inklusive reichlich Aufreger für die rund 300 Zuschauer. Da passte es ins Bild, dass am Ende der vermeintliche Außenseiter mit 7:6 nach Elfmeterschießen die Nase vorn hatte. „Es war ein spannendes Derby, der Sieg war klar verdient“, freute sich Baiernrain-Coach Damir Delic, dass der Kampfgeist seiner Truppe belohnt worden war, die eine halbe Stunde lang mit einem Mann weniger auskommen mussten. „Gratulation an Dietramszell, wir waren in Überzahl einfach unclever“, zeigte sich Gäste-Trainer Marcus Dürnegger als fairer Verlierer.
Sein Groll richtete sich vielmehr gegen den Unparteiischen. Der Minutenzeiger hatte kaum eine ganze Umdrehung geschafft, als der gesamte Gästetross in kollektive Schnappatmung verfiel: Tomas Paciaroni marschierte allein auf den gegnerischen Strafraum zu, wo Torhüter Anton Glattenbacher ihn mit vollem Körpereinsatz aus dem Weg räumte. Schiedsrichter Ronald Thiess fingerte lediglich die gelbe Karte aus der Brusttasche – glatt Rot hätte bei den Gastgebern wohl auch keine Proteste ausgelöst. Glück gehabt, zumal Philip von Jagemann den fälligen Freistoß übers Tor trat.
„Wir haben zehn Minuten gebraucht, bis wir richtig im Spiel waren“, räumte Damir Delic ein, dass die Gäste zunächst ein Übergewicht hatten. Das änderte sich mit Ablauf der 13. Minute: Einen Freistoß aus dem Halbfeld vollendete Seppi Kirmair per Kopfball zur überraschenden Führung für die Gastgeber, die sich nun absolut ebenbürtig zeigten. Thomas Puscher verpasste nachzulegen, als er an SG-Torhüter Alexander Denk scheiterte. Die Gäste waren vor allem bei Eckbällen und Freistößen gefährlich, jedoch ohne dass Glattenbacher dabei ernsthaft geprüft worden wäre. Bis zur 56. Minute: Dann trat von Jagemann einen Freistoß scharf ins Zentrum, wo Paciaroni den Ball mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich in die Maschen wuchtete.
Drei Minuten später schien die Partie endgültig zu Gunsten des Kreisklassisten zu kippen: Nach einem Foul am Ascholdinger Ferdinand Möss schickte der Unparteiische Dietramszells Benedikt Eichner mit Gelb-rot vorzeitig zum Duschen. Aber wie so oft setzte der Ausschluss bei der Mannschaft in Unterzahl zusätzliche Kräfte frei. Die Hausherren gestalteten die letzte halbe Stunde dank einer starken kämpferischen Leistung ausgeglichen und hatten sogar eigene Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Auf der Gegenseite musste Glattenbacher in der 88. Minute gegen Dominic Lacherdinger noch einmal Kopf und Kragen riskieren. Dann war Schluss. Im Elfmeterschießen verwandelten jeweils fünf Schützen nacheinander sicher, ehe der sechste Ascholdinger Versuch übers Tor flog. Maximilian Liebhart behielt die Nerven und schoss die Baiernrainer ins Finale. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die in einem hitzigen Derby über 90 Minuten Dampf gemacht hat“, zollte Verlierer Marcus Dürnegger seiner Mannschaft Lob und Respekt für das Erreichen des Halbfinals.