SG Baiernrain schlägt Ascholding 7:6 – nach 30 Minuten in Unterzahl Totopokal-Halbfinale von Rudi Stallein · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Hart umkämpft war der Toto-Pokal-Duell zwischen der SG Ascholding-Thanning mit (rote Trikots, v.li.) Philip von Jagemann und Tobias Loipolder mit der SG Baienrain-Dietramszell um (v.li.) Seppi Kirmair, Quirin Walleitner, Andreas Geschwendtner, Florian Schickenrieder und Maximilian Pertold. – Foto: Rudi Stallein

Die SG Baiernrain/Dietramszell gewinnt das Halbfinale im Totopokal gegen Ascholding/Thanning im Elfmeterschießen. Benedikt Eichner flog in der 59. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Hitzige Zweikämpfe, ein Feldverweis, Spannung bis ins Elfmeterschießen – das Halbfinale im Totopokal Gruppe Ost am Mittwoch zwischen den Spielgemeinschaften Baiernrain/Dietramszell und Ascholding/Thanning hielt, was man sich von dem Duell versprochen hatte. Inklusive reichlich Aufreger für die rund 300 Zuschauer. Da passte es ins Bild, dass am Ende der vermeintliche Außenseiter mit 7:6 nach Elfmeterschießen die Nase vorn hatte. „Es war ein spannendes Derby, der Sieg war klar verdient“, freute sich Baiernrain-Coach Damir Delic, dass der Kampfgeist seiner Truppe belohnt worden war, die eine halbe Stunde lang mit einem Mann weniger auskommen mussten. „Gratulation an Dietramszell, wir waren in Überzahl einfach unclever“, zeigte sich Gäste-Trainer Marcus Dürnegger als fairer Verlierer. Sein Groll richtete sich vielmehr gegen den Unparteiischen. Der Minutenzeiger hatte kaum eine ganze Umdrehung geschafft, als der gesamte Gästetross in kollektive Schnappatmung verfiel: Tomas Paciaroni marschierte allein auf den gegnerischen Strafraum zu, wo Torhüter Anton Glattenbacher ihn mit vollem Körpereinsatz aus dem Weg räumte. Schiedsrichter Ronald Thiess fingerte lediglich die gelbe Karte aus der Brusttasche – glatt Rot hätte bei den Gastgebern wohl auch keine Proteste ausgelöst. Glück gehabt, zumal Philip von Jagemann den fälligen Freistoß übers Tor trat.