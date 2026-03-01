SG Baienfurt: "Wir wollen den ersten Platz bis zum Schluss halten"

– Foto: Fabian Enzensperger

Die SG Baienfurt geht als Tabellenführer der Kreisliga A1 Bodensee in die Rückrunde – getragen von einer neuen Spielphilosophie, hoher Trainingsintensität und klar formulierten Zielen. Trainer Philipp Meissner sieht sein Team auf einem guten Weg, weiß aber um den Druck der Verfolger.

Ein besonderes Highlight war das Trainingslager im Ausland. „Wir waren 4,5 Tage in Italien im Trainingslager, das war sicherlich ein Highlight in der Vorbereitung.“

Trainingslager als wichtiger Impuls Die Vorbereitung der SG Baienfurt stand im Zeichen der körperlichen Grundlagen und spielerischen Weiterentwicklung. „Die Schwerpunkte im Training lagen natürlich im Bereich Fitness und vor allem der Spielaufbau war für uns ein wichtiger Teil“, erklärt Trainer Philipp Meissner.

Späte Niederlagen als Warnsignal Trotz der insgesamt erfolgreichen Hinrunde blieb ein kleiner Makel. „Natürlich ärgert es uns ein wenig die letzten zwei Spiele im Kalenderjahr 25 verloren zu haben“, sagt Meissner. Gleichzeitig erkennt er die Qualität der Gegner an: „Allerdings muss man hier auch den Gegnern (Berg und SK Weingarten) ein Kompliment für ihre Leistung aussprechen.“

Neue Spielphilosophie greift schneller als erwartet Die sportliche Entwicklung der SG Baienfurt ist eng mit einer grundlegenden Veränderung verbunden. „Im Großen und Ganzen sind Sandro Fatigati (Co-Trainer) und ich natürlich zufrieden. Wir haben die Spielphilosophie umgestellt, was das Team in kürzester Zeit gut umgesetzt hat.“ Dass die Mannschaft diesen Wandel so schnell verinnerlichte, überraschte selbst das Trainerteam. „Die erwähnte Änderung der Spielphilosophie hat erstaunlich schnell gegriffen.“ Diese Anpassung legte den Grundstein für die starke Hinrunde und die aktuelle Tabellenführung.

Gerade diese beiden Mannschaften gehören zu den engsten Verfolgern. Der TSV Berg II und der SK Weingarten liegen mit jeweils 36 Punkten nur drei Zähler hinter der SG Baienfurt, die mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 45:20 die Tabelle anführt. Dahinter folgen unter anderem der SV Mochenwangen (30 Punkte), der SV Ankenreute (29) und die SGM Fischbach/Schnetzenhausen (28). Die Ausgangslage verspricht ein enges Titelrennen bis zum Saisonende.

Passspiel als Schlüssel zur Weiterentwicklung



Trotz der Tabellenführung arbeitet das Trainerteam gezielt an Schwachstellen. „Das Passspiel war für uns der wichtigste Punkt, an dem wir von Anfang an sehr viel gearbeitet haben“, erklärt Meissner. Fortschritte seien bereits sichtbar: „Hier sind wir auf einem guten Weg.“

Klare Zielsetzung: Platz eins verteidigen



Die sportlichen Ambitionen sind eindeutig formuliert. „Natürlich wollen wir den ersten Platz bis zum Schluss halten“, sagt Meissner offen. "Wir wissen aber auch, dass das ein hartes Stück Arbeit wird und die Verfolger nur auf unsere Fehler warten.“

Das Trainerteam sieht jedoch eine hohe Bereitschaft innerhalb der Mannschaft, diese Herausforderung anzunehmen. „Die Mannschaft arbeitet aber akribisch daran, die gesteckten Ziele zu erreichen. Da müssen wir dem Team aus Trainersicht wirklich ein Kompliment aussprechen.“

Der Blick richtet sich dabei bewusst auf die eigene Entwicklung, nicht auf Prognosen über die Konkurrenz. „Hier will ich keine Einschätzung abgeben. Ich denke, es gibt Vereine, die unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, und vorne wird es bestimmt ein heißer Kampf um den Platz an der Sonne.“

Gezielte Verstärkungen für die entscheidende Phase



In der Winterpause nahm die SG Baienfurt personelle Anpassungen vor. Louis Lange wechselte vom TSV Eschach zur Mannschaft, während Purathanan Ganeswaran vom SV Weingarten verpflichtet wurde. Zwei weitere Neuzugänge stehen bereits fest, können aber erst später eingreifen: Pascal Beck und Nik Jerg kommen vom SV Ankenreute, sind jedoch laut Meissner erst ab Mai spielberechtigt.

Dem gegenüber steht ein Abgang: Salvatore di Maggio verließ den Tabellenführer und wechselte zum SV Weissenau.