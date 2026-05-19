SG Baienfurt: "So eine Meisterschaft erlebt man nicht so oft"

Entsprechend groß war die Freude nach dem entscheidenden Sieg. „Nach dem Spiel wurde natürlich ordentlich gefeiert. Die Mannschaft, Trainer und Fans haben den Titel zuerst noch in Weissenau und dann im Vereinsheim bis spät in die Nacht gefeiert. So eine Meisterschaft erlebt man als Spieler nicht so oft“, sagt Trainer Alessandro Fatigati gegenüber FuPa. Aus dem Ziel wurde der Anspruch

Dass die SG Baienfurt am Ende ganz oben stehen würde, war vor der Saison nicht als feste Vorgabe formuliert. Fatigati beschreibt den ursprünglichen Ansatz wie folgt: „Unser Ziel vor der Saison war es, oben mitzuspielen. Im laufe der Saison haben wir gemerkt dass der Titel das absolute Ziel ist.“ Diese Entwicklung spiegelt sich in der Tabelle wider. Baienfurt erzielte 74 Tore und kassierte nur 25 Gegentreffer. Der Vorsprung auf den TSV Berg II beträgt zehn Punkte. Die Mannschaft war damit über weite Strecken der Saison das konstanteste Team der Liga.

Zusammenhalt als entscheidender Faktor Den Ausschlag für die Meisterschaft sieht Fatigati vor allem in der Geschlossenheit seiner Mannschaft. „Entscheidend war unser Zusammenhalt. Wir hatten über die gesamte Saison hinweg eine hohe Trainingsbeteiligung, so konnten wir auch enge Spiele oft für uns entscheiden.“ Auch bei den Stärken stellt der Trainer das Team in den Mittelpunkt. „Unsere größte Stärke ist definitiv das Kollektiv. Jeder arbeitet für den anderen, dazu kommt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern mit viel Qualität.“ Abschlussfahrt nach Málaga Nach dem sportlichen Erfolg ist auch die Abschlussfahrt bereits geplant, die laut Fatigati nach Malaga geht. Trainer geht nach der Saison Für Fatigati selbst endet die gemeinsame Zeit mit der SG Baienfurt trotz des Meistertitels. Auf die Frage nach der kommenden Saison sagt er: „Für die Saison 2026/2027 bin ich nicht mehr involviert. Da sich unsere Wege trennen werden.“Damit verabschiedet sich der Trainer mit dem größtmöglichen sportlichen Erfolg.



