SG Baienfurt siegt souverän

In der ersten Spielhälfte entwickelte sich im Aulendorfer Stadion am Lehmgrubenweg ein ausgeglichenes Kreisliga A1 Duell. Die erste Torchance hatten die Gastgeber durch Lukas Steinhauser bereits nach 4 Minuten. Danach neutralisierten sich beide Teams lange Zeit gegenseitig und es gab nicht viele Torraumszenen. Die größte Chance zur Führung der Gäste vereitelte kurz vor der Pause SGA Torhüter Kevin Schuldis mit einer schönen Parade auf der Torlinie.

Nach der Pause kam der Tabellenführer SG Baienfurt schwungvoll ins Spiel zurück. In der 56. Minute brachte Philipp Frey mit einem Kopfballtreffer die Gäste in Führung. Nach einer exakten Vorarbeit von Julian Heinzler stand Fabian Weggerle goldrichtig und er erhöhte in der 62. Minute auf 2:0. Trotz der Führung der Gäste versuchten die Gastgeber dennoch ins Spiel zurückzufinden und Fabian Madlener verkürzte in der 68. Minute auf 1:2. Die große Chance zum Ausgleich hatte kurze Zeit später Andreas Krenzler, als er sich energisch durchsetzte doch sein Schuss ging an den Pfosten.