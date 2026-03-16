SG Baienfurt nicht zu stoppen, SV Eglofs dreht auf

In Weingarten entwickelte sich ein torreicher Schlagabtausch. Die Gäste legten durch Moritz Fäßler (12.) und Luiz Schulz (17.) vor, doch die Heimelf fand durch einen Doppelschlag von Yusuf Ekincioglu (27., 29.) noch vor der Pause zurück. Direkt nach dem Wiederanpfiff brachte Julian Mücke (47.) die FG erneut in Front, woraufhin Yusuf Ekincioglu (54.) mit seinem dritten Treffer wieder ausglich. In der verbleibenden Zeit zeigten sich die Gäste jedoch effektiver: Julian Mücke (58.) und erneut Luiz Schulz (80.) sicherten den Auswärtssieg. Die FG beendete die Partie in Unterzahl, nachdem Jan Martinovic (66.) die Rote Karte gesehen hatte.

In Eschach erlebten die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie. Die Hausherren verbuchten durch Benedikt Böning (7.) den ersten Treffer des Tages. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang der SGM durch Simone Ercolani (49.) der Ausgleich. Fast postwendend hatte der TSV die Chance zur erneuten Führung, doch Malte Häußler (51.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Maurice Werner. Dennoch schafften die Gastgeber die Wende: Moritz Bauer (63.) und erneut Benedikt Böning (66.) stellten den Endstand her. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste selbst, als Eros Conte (77.) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld musste.

VfB Friedrichshafen II – SV Mochenwangen 2:5

Der SV Mochenwangen präsentierte sich in Friedrichshafen sehr abschlussstark. Bereits im ersten Durchgang sorgten Saikou Drammeh (16.) und Gabriel Oancea (19., 40.) für eine komfortable Drei-Tore-Führung. Nach der Pause kam der VfB durch Mamady Doumbouya (49.) heran, doch Fabian Kiefer (69.) stellte den alten Abstand wieder her. Zwar verkürzte Sascha Hohmann (70.) per Foulelfmeter nochmals für die Hausherren, doch praktisch im Gegenzug markierte Andreas Spieß (71.) den Treffer zum 2:5-Endstand. Mochenwangen verteidigte den Vorsprung in der Schlussphase konzentriert.

SV Weissenau – FV Molpertshaus 1:3

In Weissenau sicherten sich die Gäste aus Molpertshaus drei wichtige Punkte. Jonas Vonier (19., 53.) avancierte mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur, bevor Florian Weiler (63.) den Vorsprung weiter ausbaute. Die Heimelf hatte in der 66. Minute die große Gelegenheit zum Anschluss, doch Erman Özlen (66.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Thomas Lutz. Erst in der 72. Minute gelang Ajnur Tokic (72.) das einzige Tor für Weissenau. In der Schlussminute sah Erman Özlen (90.) zudem noch die Rote Karte, was den gebrauchten Tag für die Gastgeber abrundete.

SV Ankenreute – SV Baindt II 4:1

Vor 150 Zuschauern in Ankenreute begann die Partie turbulent. Bereits in der 2. Minute vergab Manuel Brugger (2.) für Baindt II die Chance zur Führung, als er mit einem Foulelfmeter an Torwart Stefan Gluns scheiterte. Ankenreute machte es besser und legte durch Robin Braun (5.) und Daniel Deinhart (25.) vor. Im zweiten Durchgang kam Baindt durch Luca Bosch (63.) noch einmal heran, doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Mutasem Bellah Issa (66.) und Luca Rief (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und sicherten den deutlichen Heimerfolg.

SG Baienfurt – SV Kehlen 7:0

Die SG Baienfurt lieferte eine äußerst dominante Vorstellung ab und ließ dem SV Kehlen über die gesamte Spielzeit keine Chance. Bereits zur Pause führten die Hausherren durch Julian Heinzler (11.), Fabian Weggerle (12.) und Louis Lange (34.) deutlich. Nach dem Seitenwechsel blieb Baienfurt torhungrig. Besonders Fabian Weggerle (51., 69., 86.) drückte der Partie mit drei weiteren Treffern seinen Stempel auf. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte schließlich Christian Dalea (89.). Baienfurt überzeugte durch hohe Effizienz im Abschluss und eine stabile Defensive.

TSV Berg II – SG Waldburg/Grünkraut 1:2

In einer bis zur Schlussphase engen Begegnung setzten sich die Gäste knapp durch. Die SG Waldburg / Grünkraut ging kurz vor der Pause durch Marius Müller (43.) in Führung. Die Reserve des TSV Berg investierte im zweiten Durchgang viel Energie in die Offensive und belohnte sich schließlich durch den Ausgleich von Julian Klein (77.). Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Gäste eine schnelle Antwort parat hatten: Niklas Sterk (81.) erzielte nur wenige Minuten später den entscheidenden Treffer zum Auswärtssieg, den die Spielgemeinschaft anschließend über die Zeit rettete.

SG Aulendorf – TSG Ailingen II 5:0

Vor 105 Zuschauern in Aulendorf gelang der Heimelf ein souveräner Erfolg gegen die zweite Mannschaft aus Ailingen. Den Grundstein legte Jochen Daiber (12.) mit dem Führungstreffer im ersten Durchgang. Nach der Pause erhöhte Aulendorf die Schlagzahl deutlich und kam durch Fabian Madlener (64.) und David Gaus (70.) zu weiteren Torerfolgen. In der Schlussphase schraubten Andreas Krenzler (81.) und erneut Fabian Madlener (90.+1) in der Nachspielzeit das Ergebnis in die Höhe. Ailingen II fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren.