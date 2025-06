SG Bad Zwesten/Urfftal verkündet interne Lösung für Trainerposten

Käßner wird im Trainingsalltag und bei Spielvorbereitungen von Jody Wehlmann unterstützt, der bereits in der vergangenen Rückrunde als Co-Trainer fungierte und sich nun dauerhaft dem Trainerstab anschließt. Zudem erhält das Duo Verstärkung durch Manuel Bernhardt, der sich aktuell um seine Trainerlizenz bemüht und deshalb zum erweiterten Trainerteam dazustoßen wird.

Für die zweite Mannschaft bleibt alles beim Alten: Philipp Priester führt weiterhin als Trainer Regie. Ihm assistiert in der neuen Saison Jannik Michel, der bis zuletzt als Kapitän der zweiten Mannschaft aktiv war. Michel wird in seiner neuen Rolle als spielender Co-Trainer sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie zur Verfügung stehen und Priester bei allen anfallenden Aufgaben unterstützen.