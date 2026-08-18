SG Bad Tölz holt Punkt in Sauerlach – vergibt jedoch zwei Großchancen

– Foto: Manfred Ludsteck

TSV Sauerlach - SG SV/SC Rot-Weiß Bad Tölz 2:2 (1:2) –

Von einem eher „gerechten Unentschieden“ sprach SG-Coach Thommy Gärner, wenn man die gesamte Spielzeit in Betracht zieht. Im ersten Durchgang war die SG etwas stärker, im zweiten dann die Hausherren. Nach schöner Vorarbeit von Jonas Lützel brachte Rückkehrer Niklas Kottmair die SG in Front (14.). Kurz vor der Pause schaffte Adrian Ackermann mit einem geschickten Schlenzer ins lange Eck dann die erneute Führung (45.+3), nachdem die Hausherren nach einem Freistoß ausgeglichen hatten (38.).