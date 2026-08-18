 2026-08-17T04:56:09.060Z

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SG Bad Tölz holt Punkt in Sauerlach – vergibt jedoch zwei Großchancen

von Patrick Staar · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser
– Foto: Manfred Ludsteck

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Kreisklasse Gruppe 2
SG SV RW Bad Tölz
Sauerlach

Die SG Bad Tölz spielte beim TSV Sauerlach 2:2 unentschieden. Philipp Leitner vergab nach der Pause zweimal die Riesenchance zur Führung.

TSV Sauerlach - SG SV/SC Rot-Weiß Bad Tölz 2:2 (1:2)

Von einem eher „gerechten Unentschieden“ sprach SG-Coach Thommy Gärner, wenn man die gesamte Spielzeit in Betracht zieht. Im ersten Durchgang war die SG etwas stärker, im zweiten dann die Hausherren. Nach schöner Vorarbeit von Jonas Lützel brachte Rückkehrer Niklas Kottmair die SG in Front (14.). Kurz vor der Pause schaffte Adrian Ackermann mit einem geschickten Schlenzer ins lange Eck dann die erneute Führung (45.+3), nachdem die Hausherren nach einem Freistoß ausgeglichen hatten (38.).

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Sauerlach
TSV SauerlachSauerlach
SG SV RW Bad Tölz
SG SV RW Bad TölzSG SV RW Bad Tölz
2
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Abpfiff

Zwar hatte Philipp Leitner nach dem Seitenwechsel gleich zweimal die Riesenchance, für die Gäste zu erhöhen. Doch er scheiterte beide Male. So aber brachte eine Ecke für Sauerlach den entscheidenden Treffer zur Punkteteilung (70.).