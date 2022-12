SG Bad Schwalbach/Langenseifen: "Wir wissen um die Qualität des Teams" Der Spielgemeinschaft im Winter-TÜV: "Verbessern kann man sich immer. Denn Stillstand bedeutet Rückschritt."

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Zudem müssen wir weiter daran arbeiten die Menschen aus Bad Schwalbach mitzunehmen, zu begeistern. Die Zuschauerzahlen haben sich enorm erhöht. Man sieht wieder Fußballfans im Heimbachtal die einige Zeit, natürlich auch bedingt durch die Pandemie, nicht bei den Spielen waren. Genau das wollen wir erreichen. Denn Erfolg zeigt sich nicht nur am Tabellenstand, sondern auch daran das Fußballfans wieder unbeschwerter durch den Alltag gehen können. Und hierzu können wir unseren Beitrag leisten.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Mit der Hinrunde können wir mehr als zufrieden sein. Wir wissen um die Qualität des Teams. Das wir oben mitspielen können dessen waren wir uns bewusst. Das wir letztlich aber bei einer sehr ambitionierten und starken Konkurrenz als Tabellenführer in die Winterpause gehen durften war dann doch etwas überraschend.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir möchten es uns nicht anmaßen zu beurteilen wer absteigt oder doch noch die Klasse hält. Wie wir alle wissen, ist Fußball unberechenbar. Wir wünschen allen Teams, die in der unteren Tabelle stehen viel Erfolg.

Es wäre fatal, wenn wir jetzt nicht an den Aufstieg glauben würden. Aber mit Johannisberg, Holzhausen und auch Oberwalluf haben wir starke Konkurrenz.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Weiteres ist in Planung und werden wir ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt noch bekanntgeben.

Zum Winter-TÜV: In diesem Format geben wir bei den Vereinen der Region einen Überblick, wie die Situation in der Winterpause ist. Ihr wollt auch euer Status-Update geben? Dann schickt eine Mail an fupa@vrm.de und nehmt zu den vier fett markierten Fragen Stellung. Wir veröffentlichen diese dann auf unserer Seite.