SG Bad Schwalbach/Langenseifen verstärkt sich mit sechs Neuzugängen

Die SG Bad Schwalbach/Langenseifen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Kreisoberliga weiter voran und freut sich, insgesamt sechs Neuzugänge begrüßen zu dürfen. Mit einer ausgewogenen Mischung aus erfahrenen Spielern, einem Rückkehrer und vielversprechenden Nachwuchstalenten setzt die Spielgemeinschaft ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort.
Mit Fabian Müller kehrt ein bekanntes Gesicht von der TGSV Holzhausen zur SG zurück. Darüber hinaus verstärken Roman Schuhmacher (TuS Katzenelnbogen), Florian Blüher (SC Daisbach) und Karim Ryah (SV Frauenstein) den Kader der ersten Mannschaft. Alle bringen wertvolle Erfahrung und sportliche Qualität mit und sollen wichtige Impulse für die kommende Spielzeit liefern.
Besonders erfreulich ist zudem die Verpflichtung der beiden Nachwuchsspieler Lio Jourdan vom VfR Wiesbaden und Niklas Wölfel vom JFV Heidenrod. Die beiden Talente sollen behutsam an den Seniorenbereich herangeführt werden und erhalten zunächst ein Zweitspielrecht bei den A-Junioren, um weiterhin regelmäßig Spielpraxis im Jugendbereich sammeln zu können.
„Lio und Niklas verfügen über großes Potenzial und sind in ihren Vereinen sehr gut ausgebildet worden. Wir möchten ihnen die notwendige Zeit geben, sich an die Anforderungen im Seniorenfußball zu gewöhnen. Durch das Zweitspielrecht können sie weiterhin bei den A-Junioren spielen und gleichzeitig erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Das ist für ihre Entwicklung der ideale Weg“, erklärt die sportliche Leitung der SG.
Auch die weiteren Neuzugänge passen hervorragend in das sportliche Konzept der Spielgemeinschaft. Neben ihren fußballerischen Fähigkeiten überzeugten sie die Verantwortlichen insbesondere durch ihre Einstellung und ihre Bereitschaft, sich in das Teamgefüge einzubringen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir diese Spieler für unsere SG gewinnen konnten. Die Mischung aus Erfahrung, Qualität und jungen Talenten entspricht genau unserer Philosophie. Wir sind überzeugt, dass die Neuzugänge sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für unseren Verein sein werden.“
Als Trainer werden weiterhin Ronny Richter und Dominik Smrz das Team weiter entwickeln. Zudem wird Torwart-Oldie Patrick van den Berg auch in der neuen Saison die Torhüter trainieren.
Das bis auf ein Spieler alle für die neue Saison zugesagt haben zeigt, dass der eingeschlagene Weg der Richtige ist.
Fabian Müller (TGSV Holzhausen)
Roman Schuhmacher (TuS Katzenelnbogen)
Florian Blüher (SC Daisbach)
Karim Ryah (SV Frauenstein)
Lio Jourdan (VfR Wiesbaden)
Niklas Wölfel (JFV Heidenrod)
Mit den Verpflichtungen sieht sich die SG Bad Schwalbach/Langenseifen für die kommende Kreisoberliga-Saison gut aufgestellt und blickt optimistisch auf die bevorstehenden Herausforderungen. Der Verein heißt alle Neuzugänge herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start im Trikot der SG.
Bild 1: v.l.n.r. Dominik Smrz (Trainer ), Karim Ryah, Fabian Müller, Lio Jourdan, Roman Schuhmacher, Florian Blüher
Bild 2: Niklas Wölfel