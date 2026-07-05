SG Bad Schwalbach/Langenseifen verstärkt sich mit sechs Neuzugängen von Michael Mohr · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

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SG Bad Schwalbach/Langenseifen verstärkt sich mit sechs Neuzugängen für die Kreisoberliga Die SG Bad Schwalbach/Langenseifen treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Kreisoberliga weiter voran und freut sich, insgesamt sechs Neuzugänge begrüßen zu dürfen. Mit einer ausgewogenen Mischung aus erfahrenen Spielern, einem Rückkehrer und vielversprechenden Nachwuchstalenten setzt die Spielgemeinschaft ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Mit Fabian Müller kehrt ein bekanntes Gesicht von der TGSV Holzhausen zur SG zurück. Darüber hinaus verstärken Roman Schuhmacher (TuS Katzenelnbogen), Florian Blüher (SC Daisbach) und Karim Ryah (SV Frauenstein) den Kader der ersten Mannschaft. Alle bringen wertvolle Erfahrung und sportliche Qualität mit und sollen wichtige Impulse für die kommende Spielzeit liefern.

Besonders erfreulich ist zudem die Verpflichtung der beiden Nachwuchsspieler Lio Jourdan vom VfR Wiesbaden und Niklas Wölfel vom JFV Heidenrod. Die beiden Talente sollen behutsam an den Seniorenbereich herangeführt werden und erhalten zunächst ein Zweitspielrecht bei den A-Junioren, um weiterhin regelmäßig Spielpraxis im Jugendbereich sammeln zu können. „Lio und Niklas verfügen über großes Potenzial und sind in ihren Vereinen sehr gut ausgebildet worden. Wir möchten ihnen die notwendige Zeit geben, sich an die Anforderungen im Seniorenfußball zu gewöhnen. Durch das Zweitspielrecht können sie weiterhin bei den A-Junioren spielen und gleichzeitig erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Das ist für ihre Entwicklung der ideale Weg“, erklärt die sportliche Leitung der SG.