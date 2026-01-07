SG Bad Schwalbach/Langenseifen erhofft sich den Blick nach oben

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Bad Schwalbach/Langenseifen. Zum Kreisoberligisten hat uns Dominik Smrz, Spieler bei der SG, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung nach der Hinrunde ist gut. Mit dem kürzlichen Sieg über die SG Orlen haben wir uns endlich auch für unsere Leistungen belohnt. Das aktuell gesicherte Mittelfeld entspricht unseren Erwartungen, wobei man sieht, dass nach oben durchaus noch mehr möglich ist."

"Positiv war vor allem, dass wir durch unsere Neuzugänge im Sommer unser Spiel weiterentwickeln konnten. Wir haben einige sehr gute Spiele abgeliefert, und das Mannschaftsgefüge steht weiterhin klar im Fokus. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist eine unserer größten Stärken.

Was lief gut und was lief schlecht in der Hinrunde?

Auf der anderen Seite haben wir leider zu viele 50:50-Spiele nicht auf unsere Seite gezogen. Wir haben uns für gute Leistungen nicht immer entsprechend belohnt. Mit etwas mehr Konsequenz hätten wir tabellarisch sicher auch weiter oben stehen können."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Kurzfristig gibt es aktuell nichts zu vermelden. Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden und gehen ohne Veränderungen in die Rückrunde. Unabhängig davon bereiten wir uns bereits auf die kommende Saison vor und beschäftigen uns intern mit möglichen Entwicklungsschritten."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"In der Rückrunde wollen wir genauso weiterarbeiten wie bisher, dabei aber effektiver werden und uns für gute Leistungen besser belohnen. Wenn uns das gelingt, möchten wir unseren Platz im Mittelfeld weiter festigen und den Blick nach oben richten."

Wer wird Meister und welche Teams steigen ab?

"Durch den engen Abstiegskampf in der Gruppenliga bleibt auch die Anzahl der Absteiger in der Kreisoberliga weiterhin offen. Wir wollen uns dabei bewusst nicht festlegen, da die Mannschaften im Tabellenkeller den Kampf unter sich ausmachen werden.

Auch im Meisterschaftsrennen ist weiterhin alles offen. Orlen, Wörsdorf und Idstein haben die Qualität, um ganz oben zu stehen. Eine klar überlegene Mannschaft gibt es aus meiner Sicht jedoch nicht, weshalb es bis zum Saisonende spannend bleiben dürfte."

