SG Bad König/Zell will Restchance wahren

War's das schon für die Bad Königer Fußballer im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga? Die SG war vor Wochenfrist im ersten von zwei Relegationsspielen dem Odenwälder A-Liga-Zweiten SV Hummetroth II mit 0:1 unterlegen gewesen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend: Am Dienstag (Anstoß, 19 Uhr) haben die Kurstädter bei Viktoria Dieburg, dem A-Liga-Zweiten der Kreisliga A Dieburg, noch alle Chancen für ein spannendes Relegationsfinale zu sorgen.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Bad König braucht Sieg und Schützenhilfe
Ein klarer Sieg in Dieburg würde helfen und die Königer Chancen wieder aufleben zu lassen. Die 0:1-Niederlage gegen Hummetroth II war vermeidbar. Doch die Kurstädter vergaben ihre Chancen durch Spielertrainer Sven Koch, zweimal Daniel Studniarek und Sercan Sezek, der das Spielgerät in der Schlussphase gegen den Pfosten schoss. Nun müssen die Bad Königer also bei Viktoria Dieburg ihre KOL-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Die Dieburger stellen eine noch sehr junge, aber gut ausgebildete, laufbereite Mannschaft. Schlägt am Ende die Erfahrung die jugendliche Unbekümmertheit? Die Koch-Elf muss alles investieren, um diese wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt zu nutzen.