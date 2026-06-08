SG Bad König/Zell will Restchance wahren Kreisoberligist braucht Sieg und Schützenhilfe, um die Klasse doch noch zu halten von Thomas Nikella · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Bad König/Zell muss gegen Dieburg gewinnen, sonst steigt sie ab. – Foto: Dirk Affeldt

War's das schon für die Bad Königer Fußballer im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisoberliga? Die SG war vor Wochenfrist im ersten von zwei Relegationsspielen dem Odenwälder A-Liga-Zweiten SV Hummetroth II mit 0:1 unterlegen gewesen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend: Am Dienstag (Anstoß, 19 Uhr) haben die Kurstädter bei Viktoria Dieburg, dem A-Liga-Zweiten der Kreisliga A Dieburg, noch alle Chancen für ein spannendes Relegationsfinale zu sorgen.

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