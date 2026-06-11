SG Bad König/Zell verliert auch in Dieburg und steigt ab

DIEBURG. Die SG Bad König/Zell hat auch das zweite Spiel in der Kreisoberliga-Relegation mit 0:1 verloren. Diesmal waren die Kurstädter beim Dieburger A-Liga-Zweiten Viktoria Dieburg unterlegen und müssen nun den bitteren Gang in die A-Liga Odenwald antreten.
Die erste gute Chance besaß Dieburg, als der Gastgeber frei zum Abschluss kam, doch der Schuss keine große Gefahr herauf beschwor. Nur drei Minuten später war es dann aber soweit: Nach einem Heber über die Abwehr blieb Toni Vogt vor dem Bad Königer Tor eiskalt und schoss zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später hätte Dieburg sogar die Führung ausbauen können. David Lang scheiterte jedoch an Bad Königs Schlussmann Noah Thömmes. Die erste gute Gästechance besaß Tim Stark, der den Ball knapp neben das Dieburger Gehäuse setzte. In der 38. Minute kam Dieburg gefährlich über das Mittelfeld, erneut tauchte Toni Vogt gefährlich vor dem Bad Königer Kasten auf, doch er scheiterte am aufmerksamen Thömmes. Bis zum Seitenwechsel spielten beide Teams noch einige Halbchancen heraus, aber ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. So führte die Viktoria nicht unverdient mit 1:0.
Nach der Pause agierte Bad König offensiver, Stephan Geist ersetzte im Angriff den jungen Carl Grewing. Die erste Chance nach Wiederbeginn hatte aber erneut Dieburg, als David Lang nach einem schnellen Umschaltmoment nur den Pfosten traf. Bad König hatte hier mächtig Glück, dass die Platzherren nicht zur Vorentscheidung trafen.
In der 52. Minute war es der Bad Königer Daniel Studniarek, der den Ausgleich auf dem Fuß hatte, aber Dieburgs Torsteher hielt mit starkem Reflex. Nach einer Stunde übernahm die SG immer mehr die Initiative und kontrollierte bis in die Schlussphase das Geschehen. Mehrere gute Chancen hätten das Spiel noch in die andere Richtung lenken können, doch Ungenauigkeiten im Abschlussverhalten zementierten die Bad Königer Niederlage am Schlossgarten.
Nach 80 Minuten hätte Dieburg erhöhen können, doch Toni Vogt scheiterte einmal mehr am starken Noah Thömmes. Die letzte gute Tormöglichkeit besaß in der 86. Minute der da schon feststehende Kreisoberliga-Absteiger, doch auch diese Chance blieb durch Marco Reppe ungenutzt. Viktoria Dieburg spielt nun am Samstag (16 Uhr) beim SV Hummetroth II um den Aufstieg.