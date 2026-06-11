SG Bad König/Zell verliert auch in Dieburg und steigt ab

Die erste gute Chance besaß Dieburg, als der Gastgeber frei zum Abschluss kam, doch der Schuss keine große Gefahr herauf beschwor. Nur drei Minuten später war es dann aber soweit: Nach einem Heber über die Abwehr blieb Toni Vogt vor dem Bad Königer Tor eiskalt und schoss zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später hätte Dieburg sogar die Führung ausbauen können. David Lang scheiterte jedoch an Bad Königs Schlussmann Noah Thömmes. Die erste gute Gästechance besaß Tim Stark, der den Ball knapp neben das Dieburger Gehäuse setzte. In der 38. Minute kam Dieburg gefährlich über das Mittelfeld, erneut tauchte Toni Vogt gefährlich vor dem Bad Königer Kasten auf, doch er scheiterte am aufmerksamen Thömmes. Bis zum Seitenwechsel spielten beide Teams noch einige Halbchancen heraus, aber ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. So führte die Viktoria nicht unverdient mit 1:0.