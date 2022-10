SG Bad Buchau: Zwei Standards besiegeln Niederlage

Nach dem Derbysieg wollte man die gute Stimmung im Team einfrieren und in den Herbst minehmen... und das Team von Jasko Ramic startete auch gut, hatte die ersten zwei Chancen, darunter eine wie man so schön sagt: 100%ige durch Friedrich Zell... doch der verzog leider.

In der 15. Minute mit dem ersten offensiven Bemühungen gab es direkt 11-Meter... Torjäger Peter Gobs lief und und verlud den Torhüter zum 0:1. Ein Wirkungstreffer, die SGM war beeindruckt. Es folgte eine erste Hälfte die geprägt war vom tiefen holprigen Platz und "müden" Spielern... Lange Bälle auf Gio Rehberg, der selbst wenn er den Ball mal erlief, was selten genug war, allein auf weiter Flur war... Griesingen versuchte es ihrerseits mit langen Bällen auf Mittelstürmer-Block-Gobs und hatten dadurch ein paar Halbchancen... kurz vor der Pause gabs nochmal Ecke und die SGG hatte einen Plan, kurzer Pfosten Hühne Gobs mitm Kopf und 0:2... Pause!

Nach der Pause versuchten es die Hausherren etwas offensiver, Luca Kaiser kam für einen lasch wirkenden Rehberg und brachte gleich mehr Schwung ins Spiel, Soha setzte sich jetzt öfter außen durch und zog in die Mitte... von Griesingen war nix mehr zu sehen, kamen kaum mehr raus, Felix Pfeifer musste in der zweiten Hälfte nur noch die langen Bälle abfangen... auf der anderen Seite hatten Luca und Soha "Dicke" aber nix zählbares... dann Ecke 76. Pingpong am Fünfer und zuletzt fällt der Ball Kai Vogelsang vor die Füsse und ezielte den Anschlusstreffer... im Anschluss hatten die SGM Federsee nochmal zwei Großchancen auf den Ausgleich aber es wollte nicht sein und eine weitere unnötige Niederlage stand auf dem Brett...