 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

SG Aumund-Vegesack will nach Auftaktniederlage punkten

Beide Teams starteten mit einer Niederlage in die neue Saison

von Sören Mundt · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mathias Leschek

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Bremen-Liga
Neustadt
SG Aumund-V.

Nach der knappen 0:1-Auftaktniederlage gegen den SV Grohn trifft die SG Aumund-Vegesack auf BTS Neustadt, das sich zuletzt dem OSC Bremerhaven geschlagen geben musste.

Morgen, 19:00 Uhr
SG Aumund-Vegesack
SG Aumund-VegesackSG Aumund-V.
BTS Neustadt
BTS NeustadtNeustadt
19:00

Die SG Aumund-Vegesack unterlag zum Saisonauftakt knapp mit 0:1 beim SV Grohn und musste die Schlussphase durch eine Gelb-Rote Karte zudem in Unterzahl bestreiten. Auch BTS Neustadt startete mit einer Niederlage in die Saison und verlor gegen den favorisierten OSC Bremerhaven mit 2:4. Beide Mannschaften sind damit nach dem ersten Spieltag punktlos und dementsprechend unter Zugzwang, um früh Anschluss an die Spitze zu halten. Für beide Teams gilt es nun, die Fehler aus dem Auftaktspiel abzustellen und den ersten Saisonsieg einzufahren.