SG Aumund-Vegesack will nach Auftaktniederlage punkten

– Foto: Mathias Leschek

Die SG Aumund-Vegesack unterlag zum Saisonauftakt knapp mit 0:1 beim SV Grohn und musste die Schlussphase durch eine Gelb-Rote Karte zudem in Unterzahl bestreiten. Auch BTS Neustadt startete mit einer Niederlage in die Saison und verlor gegen den favorisierten OSC Bremerhaven mit 2:4. Beide Mannschaften sind damit nach dem ersten Spieltag punktlos und dementsprechend unter Zugzwang, um früh Anschluss an die Spitze zu halten. Für beide Teams gilt es nun, die Fehler aus dem Auftaktspiel abzustellen und den ersten Saisonsieg einzufahren.