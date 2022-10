SG Aulendorf – TSV Berg II 3:1 (0:0)

Die SG Aulendorf verteidigt durch einen souveränen und zu keiner Zeit gefährdeten Heimsieg die Tabellenführung in der Kreisliga A . Von Beginn an übernahmen die Hausherren und Tabellenführer SG Aulendorf das Spielgeschehen und spielten zielstrebig und selbstbewusst nach vorne. In der ersten Spielhälfte hätte die SGA die Führung bereits mehrmals erzielen können ja sogar müssen. Allein der immer agile Janik Vogt hatte drei Hundertprozentige die er aber nicht im Ziel unterbrachte. So blieb es bis zum Pausenpfiff beim für die Gäste aus Berg schmeichelhaften Unentschieden.

Die zweite Hälfte begann dann allerdings gleich mit einem Paukenschlag. Andreas Krenzler nimmt eine schöne Vorarbeit von Jochen Daiber auf läuft noch ein paar Schritte und vollendet souverän zur 1:0 Führung. Nur eine Minute später hätte die SGA die nächste Chance gehabt doch die Gäste vereitelten diese durch eine Notbremse. In der 49. Minute gleichen die Gäste sehenswert aber völlig unerwartet aus zum 1:1. Doch auch von diesem Ausgleichstreffer ließ sich die SGA nicht verunsichern und so war es nur eine Frage der Zeit ehe man wieder in Führung gehen würde. Nach einem Einwurf von Robin Büdinger verlängerte Andreas Krenzler mit dem Kopf diesmal auf Jochen Daiber und das Geburtstagskind vollendete mit einem Kopfball zur 2:1 Führung für die SGA. In der 66. Minute setzte Janik Vogt mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie. Andreas Krenzler setzte mit einem mustergültigen Zuspiel Janik Vogt in Szene und dieser vollendete mit dem Außenrist eiskalt ins lange Eck zum 3:1 Endstand.

Es spielten: Kristian Kashnjeti, Fabian Madlener, Patrick Moll, Dimitri Neb, Martin Sommer, Marcel Teißler, Andreas Maucher, Robin Büdinger, Jochen Daiber, Janik Vogt, Andreas Krenzler, Manuel Brühl, Eric Miller, Sven Dirlewanger, Eduard Niederquell,