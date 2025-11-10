 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
SG Aulendorf im 8:0-Torrausch, SV Amtzell gewinnt packendes 5:4

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

TSG Ailingen II – SV Baindt II 3:4
Ein torreiches Spiel mit wechselnden Führungen bekamen die Zuschauer in Ailingen geboten. Noah Waibel eröffnete früh in der 6. Minute für die Gastgeber. Johannes Schnez (21.) glich aus, ehe Ingo Haller (33.) Ailingen erneut in Front brachte. Nach der Pause drehte Baindt das Spiel mit einem Doppelschlag von Konstantin Knisel (66.) und Kai Kostka (67.) sowie dem Treffer von Manuel Brugger (75.). Noch einmal wurde es spannend, als Noah Waibel (79.) verkürzte, doch Baindt brachte den knappen Sieg über die Zeit.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Mochenwangen 1:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Wilhelmsdorf-Ried-Zuss in der 48. Minute durch Fabian Roth in Führung. Doch Mochenwangen antwortete mit Entschlossenheit: Daniel Stephan (55.) und Patrick Noack (66.) drehten die Partie. In der Schlussphase sahen Edmond Shala (78.) und Matthias Frorath (98.) für Mochenwangen Gelb-Rot – dennoch verteidigten die Gäste ihren knappen Auswärtssieg.

SV Ankenreute – SG Baienfurt 2:3
Vor 300 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell mit vielen Emotionen. Nach einem Platzverweis für Fabian Weggerle (15.) brachte Marius Knörle (16.) den SV Ankenreute in Führung, und nur eine Minute später erhöhte Luca Rief (17.) auf 2:0. Doch Baienfurt kämpfte sich beeindruckend zurück: Fabian Frey (45.), Julian Heinzler (62.) und Julian Reimann (81.) sorgten für die Wende. Auch Ankenreute beendete die Partie nach einer Roten Karte gegen Elias Kemenater (58.) in Unterzahl.

SV Weissenau – TSV Berg II 0:4
Der TSV Berg II präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Ensar Ajdarpasic (30.) eröffnete den Torreigen, Illia Rohulia (50.) und Hannes Pöschl (60.) legten nach. Silas Steinhauser setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 4:0-Auswärtserfolg.

VfB Friedrichshafen II – SK Weingarten 2:6
Ein torreiches Duell mit klarem Ausgang für den SK Weingarten. Burhan Soyudogru (2.) traf früh, nach der Pause erhöhten Ralf Kessel (46.) und erneut Soyudogru (61.). Vedat Sögüt (67.) und Doppeltorschütze Oguzhan Selale (70., 82.) sorgten für klare Verhältnisse. Sascha Hohmann (53., Foulelfmeter) und Oliver Senkbeil (90.) erzielten die Treffer für den VfB.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Eschach II 1:1
Ein intensives Remis mit Toren in beiden Halbzeiten. Luis Pfeiffer (9.) brachte Waldburg früh in Führung, doch Moritz Bauer (56.) glich nach der Pause aus. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es beim Unentschieden.

SG Aulendorf – SV Kehlen 8:0
Ein wahres Torfestival in Aulendorf! Andreas Krenzler eröffnete in der 7. Minute, ehe David Miller (51.), Jochen Daiber (53.) und ein Doppelpack von Lukas Steinhauser (58., 59.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Krenzler (63.) und Steinhauser (70.) legten nach, ehe David-Noah Rimili (83.) den Schlusspunkt setzte.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FV Molpertshaus 0:2
Der FV Molpertshaus zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den Auswärtssieg. Stefan Brändle (36.) traf kurz vor der Pause, Johannes Schmid (67.) machte in der zweiten Hälfte alles klar. Die Gastgeber mussten sich geschlagen geben.

Kreisliga A2:

SV Wolfegg – TSV Schlachters 3:2
Was für ein Finale in Wolfegg! Gregor Wurster brachte die Hausherren in der 35. Minute in Führung, doch nach dem Seitenwechsel glich Amir Can Kücükler in der 60. Minute aus. In einer turbulenten Schlussphase traf Jonathan Dischl in der 80. Minute per Foulelfmeter zum 2:1, ehe Constantin Breuling in der Nachspielzeit (90.+1) den Ausgleich erzielte. Doch nur eine Minute später sorgte Leo Vardic (90.+2) mit einem Last-Minute-Tor für den viel umjubelten Sieg des SV Wolfegg.

FC Wangen II – SpVgg Lindau 0:3
Die SpVgg Lindau zeigte sich auswärts eiskalt. Kaan Basar eröffnete in der 33. Minute, Tarik Hadzic (45.) erhöhte kurz vor der Pause. In der zweiten Halbzeit sorgte Marko Jovanovic (71.) für den Endstand. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Christos Karelas (61.) verteidigte Lindau die Führung souverän und nahm die Punkte mit.

SG Kißlegg – TSV Ratzenried 2:0
Thomas Maas wurde zum Matchwinner für die SG Kißlegg. Mit einem Treffer kurz vor der Pause (45.) brachte er sein Team in Führung und legte in der 89. Minute nach. Der TSV Ratzenried kam offensiv kaum zur Entfaltung – Kißlegg feierte einen Heimsieg vor 100 Zuschauern.

SGM HENOBO – SV Amtzell 4:5
Ein absolutes Torfestival! Til Späth (2.) eröffnete früh, doch Niklas Renz (3.) und Yanik André Rädler (8.) drehten das Spiel für Amtzell. Felix Eisenbach (27.) glich aus, bevor Severin Birk (49.) und David Sturm (57.) auf 2:4 stellten. Marcus Schmid (76.) und Stefan Philipp (87.) sorgten für den Ausgleich, ehe Elias Kleber (88.) mit dem neunten Treffer des Abends den 5:4-Auswärtssieg für Amtzell sicherte. Gabriel Gierer sah in der 80. Minute Rot für HENOBO.

TSV Neukirch – FC Isny 3:2
Eine packende Partie mit einem späten Sieger. Daniele Zamarco traf früh (6.) für Neukirch, Adrian Bodenmüller (48.) glich nach der Pause aus. Max Golm (62.) brachte die Hausherren wieder in Führung, ehe Bodenmüller (82.) erneut traf. Doch in der 90. Minute sorgte Deniz Toker für den entscheidenden Treffer. FC Isny beendete das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Matthias Güttinger (60.) in Unterzahl.

SGM Beuren/Rohrdorf – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensw. 1:0
In einer intensiven Begegnung entschieden Kleinigkeiten. Nach umkämpften 68 Minuten verwandelte Fabian Scholz einen Handelfmeter sicher zum einzigen Treffer des Spiels. Beuren/Rohrdorf zeigte sich defensiv stabil und brachte den knappen 1:0-Erfolg über die Zeit.

SG Argental – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 3:1
Lucca Knoll brachte Argental in der 25. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Jonas Netzer (56.) übernahmen erneut die Hausherren das Kommando: Justin Schmid traf doppelt (65., 74.) und sorgte mit seinem Doppelpack für den 3:1-Heimsieg.

SV Eglofs – FC Scheidegg 1:0
Ein umkämpftes Spiel entschied Steffen Kimpfler in der 21. Minute mit seinem Treffer zugunsten des SV Eglofs. In einer defensiv geprägten Partie blieb der Gastgeber konzentriert und sicherte sich drei wichtige Punkte gegen den FC Scheidegg.

