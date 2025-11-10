SG Aulendorf im 8:0-Torrausch, SV Amtzell gewinnt packendes 5:4

TSG Ailingen II – SV Baindt II 3:4

Ein torreiches Spiel mit wechselnden Führungen bekamen die Zuschauer in Ailingen geboten. Noah Waibel eröffnete früh in der 6. Minute für die Gastgeber. Johannes Schnez (21.) glich aus, ehe Ingo Haller (33.) Ailingen erneut in Front brachte. Nach der Pause drehte Baindt das Spiel mit einem Doppelschlag von Konstantin Knisel (66.) und Kai Kostka (67.) sowie dem Treffer von Manuel Brugger (75.). Noch einmal wurde es spannend, als Noah Waibel (79.) verkürzte, doch Baindt brachte den knappen Sieg über die Zeit.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Mochenwangen 1:2

Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Wilhelmsdorf-Ried-Zuss in der 48. Minute durch Fabian Roth in Führung. Doch Mochenwangen antwortete mit Entschlossenheit: Daniel Stephan (55.) und Patrick Noack (66.) drehten die Partie. In der Schlussphase sahen Edmond Shala (78.) und Matthias Frorath (98.) für Mochenwangen Gelb-Rot – dennoch verteidigten die Gäste ihren knappen Auswärtssieg.

SV Ankenreute – SG Baienfurt 2:3

Vor 300 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell mit vielen Emotionen. Nach einem Platzverweis für Fabian Weggerle (15.) brachte Marius Knörle (16.) den SV Ankenreute in Führung, und nur eine Minute später erhöhte Luca Rief (17.) auf 2:0. Doch Baienfurt kämpfte sich beeindruckend zurück: Fabian Frey (45.), Julian Heinzler (62.) und Julian Reimann (81.) sorgten für die Wende. Auch Ankenreute beendete die Partie nach einer Roten Karte gegen Elias Kemenater (58.) in Unterzahl.

SV Weissenau – TSV Berg II 0:4

Der TSV Berg II präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Ensar Ajdarpasic (30.) eröffnete den Torreigen, Illia Rohulia (50.) und Hannes Pöschl (60.) legten nach. Silas Steinhauser setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt zum souveränen 4:0-Auswärtserfolg.

VfB Friedrichshafen II – SK Weingarten 2:6

Ein torreiches Duell mit klarem Ausgang für den SK Weingarten. Burhan Soyudogru (2.) traf früh, nach der Pause erhöhten Ralf Kessel (46.) und erneut Soyudogru (61.). Vedat Sögüt (67.) und Doppeltorschütze Oguzhan Selale (70., 82.) sorgten für klare Verhältnisse. Sascha Hohmann (53., Foulelfmeter) und Oliver Senkbeil (90.) erzielten die Treffer für den VfB.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Eschach II 1:1

Ein intensives Remis mit Toren in beiden Halbzeiten. Luis Pfeiffer (9.) brachte Waldburg früh in Führung, doch Moritz Bauer (56.) glich nach der Pause aus. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es beim Unentschieden.

SG Aulendorf – SV Kehlen 8:0

Ein wahres Torfestival in Aulendorf! Andreas Krenzler eröffnete in der 7. Minute, ehe David Miller (51.), Jochen Daiber (53.) und ein Doppelpack von Lukas Steinhauser (58., 59.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Krenzler (63.) und Steinhauser (70.) legten nach, ehe David-Noah Rimili (83.) den Schlusspunkt setzte.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – FV Molpertshaus 0:2

Der FV Molpertshaus zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den Auswärtssieg. Stefan Brändle (36.) traf kurz vor der Pause, Johannes Schmid (67.) machte in der zweiten Hälfte alles klar. Die Gastgeber mussten sich geschlagen geben.