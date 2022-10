SG Aulendorf gewinnt Derby in Wolpertswende

Die SG Aulendorf gewinnt beide Spiele beim SV Wolpertswende . Am Mittwochabend gewann die zweite Mannschaft 3:1 beim SV Wolpertswende II. Am Donnerstag dann die SGA I souverän mit 3:0 in Wolpertswende.

Kreisliga A I:

SV Wolpertswende – SG Aulendorf 0:3 (0:1)

Die SG Aulendorf ließ beim Flutlichtderby auf dem Wolpertswender Sportgelände nichts anbrennen und spielte über die gesamte Spieldauer konzentriert und hochmotiviert. Bereits in der Anfangsphase des Spiels hatte die SGA einige z.T. hochkarätige Einschussmöglichkeiten um früh in Führung zu gehen doch die Torlatte und ein guter SVW Torspieler Wursthorn verhinderten die frühe Führung der SGA. Die grösste Torchance vergab in der 23. Spielminute Andreas Krenzler als er den Ball am leeren Tor der Gastgeber vorbeischoss. Danach kamen auch die Gastgeber das eine oder andere Mal zu Konterchancen die aber alle meistens im Ansatz von der SGA Defensive vereitelt wurden. Dabei zeigte einmal mehr der 19 jährige Innenverteidiger Dimitri Neb eine sehr starke Vorstellung und ließ dem Top Stürmer der Gastgeber Daniel Litz keinen Stich und nahm ihm früh die Lust am Spiel. Kurz vor der Pause gingen die Gäste aus Aulendorf dann verdient mit 1:0 in Führung. Andreas Krenzler bekam im Strafraum den Ball und vollendete diesmal eiskalt und souverän zur Pausenführung.

Die in Massen mitgereisten Fans der SGA sahen nach dem Seitenwechsel dass das offensive Spiel der SG Aulendorf weiter ging und so war es nur eine Frage der Zeit wann die Führung erhöht wird. In der 53. Minute gelang dies Janik Vogt als er ein Zuspiel von Lukas Steinhauser eiskalt verwandelte. Nun wurde langsam aber sicher auch die Gegenwehr tapfer kämpfenden Wolpertswender weniger und die SG Aulendorf spielte die restliche Spielzeit souverän zu Ende. Den Deckel auf die Begegnung setzte in der 90. Minute einmal mehr Andreas Krenzler mit einem platzierten Kopfball. Mit diesem 3:0 beendete ein gut leitender Schiedsrichter Dominik Eisele aus Mengen das stets faire Lokalderby zwischen dem SV Wolpertswende und der SG Aulendorf.

Es spielten: Kristian Kashnjeti, Dimitri Neb, Patrick Moll, Ramazan Ugur, Daniel Borisovski, Robin Büdinger, Martin Sommer, Marcel Teißler, Janik Vogt, Lukas Steinhauser, Andreas Krenzler, Marco Müller, Sven Dirlewanger, Jochen Daiber, Joshua Müller.

Tore: 0:1 Andreas Krenzler (45.) , 0:2 Janik Vogt (53.), 0:3 Andreas Krenzler (90.)

Kreisliga B II:

SV Wolpertswende II – SG Aulendorf II 1:3 (0:2)

Die SGA II gewann ihr zweites Saisonspiel verdient und souverän mit 3:1. In der ersten Spielhälfte zeigten die Jungs von Coach Johannes Ludwig eine sehr gute spielerische Leistung und gingen durch zwei schöne Tore von Daniel Thomas mit 2:0 in Führung. Mit diesem Spielstand wurden zur Pause die Seiten gewechselt. Nach der Pause konnte die SGA dann das Tempo der ersten Spielhälfte nicht beibehalten und so kamen auch die Gastgeber zu Möglichkeiten. Eine davon nützte Tobias Powalla zum 2:1 Anschlusstreffer. Den schönsten Treffer des Spiels erzielte in der 75. Minute Jochen Daiber mit einem herrlichen Lupfer zum 3:1.

Es spielten: Andreas Shnayder, Samuel Welte, Andreas Kleinheinz, Dennis Thierer, David Eisele, Joshua Müller, Sven Dirlewanger, Maximilian Zorell, Daniel Thomas, Mehmed Demir, Manuel Brühl, Martin Freund, Jochen Daiber, Benjamin Fürst, Markus Sonntag.

Tore: 0:1, 0:2 Daniel Thomas (18.) (30.) , 1:2 Tobias Powalla (68.), 1:3 Jochen Daiber (75.)