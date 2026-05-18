SG Aulendorf dreht beim 7:2 auf, SG Kißlegg mit 6:0-Torspektakel

In Eschach bekamen die Zuschauer ein Kampfspiel zu sehen, bei dem am Ende die Defensivreihen auf beiden Seiten die Oberhand behielten. In einer intensiv geführten Partie neutralisierten sich die Reserve und der SK Weingarten weitestgehend im Mittelfeld. Da beiden Mannschaften im letzten Drittel die nötige Präzision fehlte, trennten sich die Teams folgerichtig mit einer Nullnummer.

In Ailingen brannten die Hausherren ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und überrollten die Gäste aus Kehlen bereits im ersten Durchgang nach allen Regeln der Kunst. Die TSG-Reserve legte einen Blitzstart hin: Hakan Dogan besorgte bereits in der 5. Minute das 1:0. Danach ging es Schlag auf Schlag. Matteo Schraff (19.), Ingo Haller (26.) und Dominik Schneider (32.) schraubten das Ergebnis in astronomische Höhen, ehe erneut Ingo Haller (40.) noch vor dem Pausenpfiff den 5:0-Halbzeitstand perfekt machte. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Ailingen verständlicherweise mehrere Gänge zurück, ehe Marcel Steinmann in der 90. Minute den Schlusspunkt zum deklassierenden 6:0-Kantersieg setzte.

SV Weissenau – SG Baienfurt 0:2

400 Zuschauer sorgten für einen würdigen Rahmen und sahen ein packendes Duell, das maßgeblich von einem Akteur entschieden wurde: Julian Heinzler. Die Gäste aus Baienfurt agierten vor dem Tor deutlich abgeklärter und schlugen zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zu. Heinzler brach in der 43. Minute den Bann und erzielte die Gästeführung. Weissenau warf im zweiten Durchgang alles nach vorne, biss sich an der kompakten SG-Hintermannschaft jedoch die Zähne aus. In der 81. Minute war es erneut Julian Heinzler, der mit dem 0:2 endgültig den Deckel auf die Partie machte.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SV Ankenreute 4:1

Vor der stattlichen Kulisse von 250 Zuschauern lieferte die FG 2010 eine rundum überzeugende Vorstellung ab. Maximilian Feist stellte bereits in der 12. Minute die Weichen auf Sieg. Danach schlug die Stunde von Julian Mücke, der die gegnerische Defensive mit einem schnellen Doppelpack (24., 32.) zur komfortablen 3:0-Pausenführung alt aussehen ließ. Direkt nach dem Seitenwechsel schöpfte Ankenreute durch den Anschlusstreffer von Luca Rief (47.) noch einmal kurz Hoffnung, doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Nur drei Minuten später (50.) stellte Julius Strobel den alten Abstand zum 4:1-Endstand wieder her.

SV Mochenwangen – FV Molpertshaus 3:2

Ein echtes Drama mit ständig wechselnden Vorzeichen entwickelte sich in Mochenwangen. Die Gäste aus Molpertshaus erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen durch Elias Bayler (39.) in Führung. Mochenwangen kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und drehte das Spiel innerhalb kürzester Zeit durch Treffer von Erkan Kale (51.) und Gabriel Oancea (72.) auf 2:1. Molpertshaus bewies Moral und glich nur 120 Sekunden später durch einen von Matthias Brändle verwandelten Foulelfmeter (74.) zum 2:2 aus. Das glücklichere Ende in diesem offenen Schlagabtausch hatte schließlich die Heimelf: Arber Shala erzielte in der 80. Minute den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SV Baindt II 2:2

Wer bei dieser Partie erst zur zweiten Halbzeit kam, hatte leider alle Höhepunkte verpasst. In den ersten 45 Minuten ging es nämlich drunter und drüber. Die SGM legte durch Simone Ercolani (5.) blitzschnell vor, doch die Baindter Reserve antwortete beeindruckend. Johannes Schnez (7.) und Daniel Kronenberger (18.) drehten das Spiel binnen kurzer Zeit zur 1:2-Gästeführung. Als sich alle schon mit dem Pausenpfiff abgefunden hatten, schlug die Heimelf noch einmal in der Nachspielzeit zu: Thomas Strommer traf in der 45.+3 Minute zum 2:2-Ausgleich. Im zweiten Durchgang stabilisierten sich beide Abwehrreihen, sodass es beim Remis blieb.

SG Aulendorf – SG Waldburg/Grünkraut 7:2

Vor 150 Zuschauern erlebten die Fans in Aulendorf die Galavorstellung von Andreas Krenzler, der an diesem Tag schlichtweg nicht von dieser Welt war. Er eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. David-Noah Rimili (21.) und Lukas Steinhauser (29.) legten zum 3:0 nach, ehe Waldburg per Foulelfmeter von Niklas Sterk (43.) verkürzte. Direkt nach dem Wechsel machte Krenzler (47.) mit seinem zweiten Streich jede Hoffnung zunichte. Nach dem 5:1 durch Ramazan Ugur (52.) schraubte der unaufhaltsame Andreas Krenzler das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (64., 90.+2) in die Höhe und machte seinen Viererpack zum spektakulären 7:2-Endstand perfekt. Den zwischenzeitlichen zweiten Treffer für die Gäste erzielte erneut Sterk (78.).

VfV Friedrichshafen II – TSV Berg II 2:4

Im Duell der beiden Reserven behielten die Gäste aus Berg am Ende die Oberhand. Der TSV legte im ersten Durchgang eine furiose Phase hin und überrumpelte die Häfler Defensive komplett: Ein Doppelpack von Hannes Sorg (25., 30.) und ein Treffer von Johannes Moser (34.) sorgten innerhalb von nur neun Minuten für eine komfortable 0:3-Führung. Friedrichshafen II verkürzte noch vor der Pause durch Cem Mustafa Pehlivan (40.) auf 1:3. Im zweiten Durchgang machte Jonathan Merk (72.) mit dem 1:4 alles klar, sodass der späte Treffer von Sascha Hohmann (75.) zum 2:4 für die Heimelf nur noch Ergebniskosmetik war.