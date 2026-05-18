SG Aulendorf dreht beim 7:2 auf, SG Kißlegg mit 6:0-Torspektakel

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Ailingen brannten die Hausherren ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und überrollten die Gäste aus Kehlen bereits im ersten Durchgang nach allen Regeln der Kunst. Die TSG-Reserve legte einen Blitzstart hin: Hakan Dogan besorgte bereits in der 5. Minute das 1:0. Danach ging es Schlag auf Schlag. Matteo Schraff (19.), Ingo Haller (26.) und Dominik Schneider (32.) schraubten das Ergebnis in astronomische Höhen, ehe erneut Ingo Haller (40.) noch vor dem Pausenpfiff den 5:0-Halbzeitstand perfekt machte. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Ailingen verständlicherweise mehrere Gänge zurück, ehe Marcel Steinmann in der 90. Minute den Schlusspunkt zum deklassierenden 6:0-Kantersieg setzte.
In Eschach bekamen die Zuschauer ein Kampfspiel zu sehen, bei dem am Ende die Defensivreihen auf beiden Seiten die Oberhand behielten. In einer intensiv geführten Partie neutralisierten sich die Reserve und der SK Weingarten weitestgehend im Mittelfeld. Da beiden Mannschaften im letzten Drittel die nötige Präzision fehlte, trennten sich die Teams folgerichtig mit einer Nullnummer.
400 Zuschauer sorgten für einen würdigen Rahmen und sahen ein packendes Duell, das maßgeblich von einem Akteur entschieden wurde: Julian Heinzler. Die Gäste aus Baienfurt agierten vor dem Tor deutlich abgeklärter und schlugen zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zu. Heinzler brach in der 43. Minute den Bann und erzielte die Gästeführung. Weissenau warf im zweiten Durchgang alles nach vorne, biss sich an der kompakten SG-Hintermannschaft jedoch die Zähne aus. In der 81. Minute war es erneut Julian Heinzler, der mit dem 0:2 endgültig den Deckel auf die Partie machte.
Vor der stattlichen Kulisse von 250 Zuschauern lieferte die FG 2010 eine rundum überzeugende Vorstellung ab. Maximilian Feist stellte bereits in der 12. Minute die Weichen auf Sieg. Danach schlug die Stunde von Julian Mücke, der die gegnerische Defensive mit einem schnellen Doppelpack (24., 32.) zur komfortablen 3:0-Pausenführung alt aussehen ließ. Direkt nach dem Seitenwechsel schöpfte Ankenreute durch den Anschlusstreffer von Luca Rief (47.) noch einmal kurz Hoffnung, doch die Antwort der Hausherren folgte prompt: Nur drei Minuten später (50.) stellte Julius Strobel den alten Abstand zum 4:1-Endstand wieder her.
Ein echtes Drama mit ständig wechselnden Vorzeichen entwickelte sich in Mochenwangen. Die Gäste aus Molpertshaus erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen durch Elias Bayler (39.) in Führung. Mochenwangen kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und drehte das Spiel innerhalb kürzester Zeit durch Treffer von Erkan Kale (51.) und Gabriel Oancea (72.) auf 2:1. Molpertshaus bewies Moral und glich nur 120 Sekunden später durch einen von Matthias Brändle verwandelten Foulelfmeter (74.) zum 2:2 aus. Das glücklichere Ende in diesem offenen Schlagabtausch hatte schließlich die Heimelf: Arber Shala erzielte in der 80. Minute den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.
Wer bei dieser Partie erst zur zweiten Halbzeit kam, hatte leider alle Höhepunkte verpasst. In den ersten 45 Minuten ging es nämlich drunter und drüber. Die SGM legte durch Simone Ercolani (5.) blitzschnell vor, doch die Baindter Reserve antwortete beeindruckend. Johannes Schnez (7.) und Daniel Kronenberger (18.) drehten das Spiel binnen kurzer Zeit zur 1:2-Gästeführung. Als sich alle schon mit dem Pausenpfiff abgefunden hatten, schlug die Heimelf noch einmal in der Nachspielzeit zu: Thomas Strommer traf in der 45.+3 Minute zum 2:2-Ausgleich. Im zweiten Durchgang stabilisierten sich beide Abwehrreihen, sodass es beim Remis blieb.
Vor 150 Zuschauern erlebten die Fans in Aulendorf die Galavorstellung von Andreas Krenzler, der an diesem Tag schlichtweg nicht von dieser Welt war. Er eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. David-Noah Rimili (21.) und Lukas Steinhauser (29.) legten zum 3:0 nach, ehe Waldburg per Foulelfmeter von Niklas Sterk (43.) verkürzte. Direkt nach dem Wechsel machte Krenzler (47.) mit seinem zweiten Streich jede Hoffnung zunichte. Nach dem 5:1 durch Ramazan Ugur (52.) schraubte der unaufhaltsame Andreas Krenzler das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (64., 90.+2) in die Höhe und machte seinen Viererpack zum spektakulären 7:2-Endstand perfekt. Den zwischenzeitlichen zweiten Treffer für die Gäste erzielte erneut Sterk (78.).
Im Duell der beiden Reserven behielten die Gäste aus Berg am Ende die Oberhand. Der TSV legte im ersten Durchgang eine furiose Phase hin und überrumpelte die Häfler Defensive komplett: Ein Doppelpack von Hannes Sorg (25., 30.) und ein Treffer von Johannes Moser (34.) sorgten innerhalb von nur neun Minuten für eine komfortable 0:3-Führung. Friedrichshafen II verkürzte noch vor der Pause durch Cem Mustafa Pehlivan (40.) auf 1:3. Im zweiten Durchgang machte Jonathan Merk (72.) mit dem 1:4 alles klar, sodass der späte Treffer von Sascha Hohmann (75.) zum 2:4 für die Heimelf nur noch Ergebniskosmetik war.
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Eine Machtdemonstration bekamen die Fans in Kißlegg zu sehen. Die Hausherren spielten wie aus einem Guss und ließen den Gästen von der SpVgg Lindau über die gesamten 90 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Marcel Schneider (26.) eröffnete den Torreigen, ehe Jan Dentler (40.) noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte. Auch im zweiten Durchgang kannte Kißlegg kein Erbarmen und schraubte das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Thomas Maas krönte seine starke Leistung mit einem Doppelpack (52., 83.), während sich dazwischen auch Emil Blümel (70.) und Niklas Bank (79.) in die Torschützenliste eintragen durften, um den deklassierenden 6:0-Kantersieg perfekt zu machen.
In Wolfegg entwickelte sich eine intensiv geführte Partie, in der sich die Gäste der Reserve am Ende selbst im Weg standen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Jonathan Dischl in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Nur zehn Minuten später folgte der herbe Rückschlag für Wangen II, als Thanas Ndrevataj (34.) vorzeitig mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Überzahl kontrollierte Wolfegg das Geschehen weitestgehend, verpasste es aber lange Zeit, den Sack zuzumachen. Erst in der 86. Minute erlöste Lukas Reinisch die Heimelf mit dem Treffer zum erlösenden 2:0-Endstand.
Ein echtes Drama mit einem hitzigen Finish bekamen die 100 Zuschauer in Argental zu sehen. Die Gäste der SG HAN erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen kurz vor der Pause durch Marlon Kloos (40.) in Führung. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Argental spürbar den Druck und belohnte sich in der 72. Minute mit dem Ausgleich durch Marius Späth. Als sich alle Beteiligten bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die Stunde von Simon Goldbrunner: Tief in der Nachspielzeit (90.+3) fand er die entscheidende Lücke in der Argentaler Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.
267 Zuschauer erlebten die Galavorstellung von Gökhan Bayrak. Der Isnyer Angreifer war an diesem Tag von der SGM-Defensive zu keinem Zeitpunkt zu bändigen. Eren Soydemir schockte die Hausherren bereits in der 2. Minute mit dem Blitzstart, ehe Bayrak in der 21. Minute auf 0:2 stellte. Zwar verkürzte Noah Schwarz (22.) fast im Gegenzug auf 1:2, doch erneut Gökhan Bayrak (45.) stellte noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang machte Matthias Güttinger (77.) alles klar, bevor der überragende Bayrak (89.) kurz vor dem Abpfiff mit seinem dritten Treffer den Deckel zum 1:5-Auswärtserfolg draufmachte.
In Neukirch entwickelte sich das erwartet zähe und von Taktik geprägte Arbeitsspiel. Beide Mannschaften legten den Fokus von Beginn an auf eine extrem stabile Defensive. Am Ende entschied ein einziger erfolgreicher Offensivmoment kurz vor dem Seitenwechsel über die Vergabe der drei Punkte: Jonas Gaus stand in der 42. Minute goldrichtig und erzielte die Führung für den SV Amtzell. Im zweiten Durchgang warf Neukirch zwar noch einmal alles nach vorne, biss sich am Amtzeller Abwehrriegel jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
Ein Fünf-Tore-Spektakel bekamen die 200 Zuschauer bei der SGM HENOBO geboten. Der TSV Ratzenried legte eine furiose erste halbe Stunde hin und schien die Partie nach Treffern von Jonas Brauchle (9.), Dominik Dieing (19.) und Luis Städele (31.) beim Stand von 0:3 bereits komplett im Sack zu haben. Die Hausherren bewiesen jedoch eine unglaubliche Moral und bliesen noch vor der Pause zur Aufholjagd. Paul Gierer (38.) verkürzte auf 1:3, und als Marius Joos in der 63. Minute den 2:3-Anschlusstreffer markierte, brannte die Hütte lichterloh. In einer dramatischen Schlussphase warf HENOBO alles nach vorne, doch Ratzenried verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit.
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