SG Aufheim-Holzschwang und TV Wiblingen im Finale des Stadtpokals

Das Turnier um den Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm 2025 steuert auf seinen Höhepunkt zu. Nach packenden Spielen, überraschenden Wendungen und torreichen Begegnungen stehen die Finalisten fest: Die SGM Aufheim Holzschwang trifft im Endspiel am Samstag auf den TV Wiblingen. Zuvor kämpfen die TSG Söflingen und der ESC Ulm im kleinen Finale um Platz drei.

In der Vorrunde präsentierten sich mehrere Teams in starker Form. In der Gruppe A marschierte die SGM Aufheim Holzschwang durch das Feld. Mit drei Siegen und einem Remis erzielte die Mannschaft 11:5 Tore und sammelte 10 Punkte. Auch der TV Wiblingen zeigte Konstanz, blieb mit neun Punkten nur knapp hinter dem Spitzenreiter und qualifizierte sich ebenfalls für die K.o.-Phase.

Die Gruppe B dominierte der SV Eggingen mit vier Siegen und 13:1 Toren. Trotz der beeindruckenden Vorrunde kam im Viertelfinale gegen die TSG Söflingen das bittere Aus – im Elfmeterschießen. Der zweite Platz ging an SC Türkgücü Ulm II (7 Punkte), während SV Grimmelfingen und VfB Schwarz-Rot Ulm dicht dahinter folgten.

In der Gruppe C behauptete sich SV Esperia Italia Neu-Ulm mit zehn Punkten an der Spitze. Das Team blieb ungeschlagen, leistete sich nur ein Remis gegen FC Birumut Ulm. Auch SSG Ulm 99 II (6 Punkte) und FC Birumut Ulm (5 Punkte) präsentierten sich konkurrenzfähig, verpassten jedoch knapp den Sprung ins Halbfinale.

Die Gruppe D bot besonders spektakuläre Ergebnisse: Der ESC Ulm erzielte 25 Treffer und kassierte nur sieben Gegentore – darunter war ein 14:0 gegen Ataspor Neu-Ulm. Auch die punktgleichen Teams TSG Söflingen und RSV Ermingen (je 9 Punkte) machten mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Söflingen setzte sich am Ende durch und erreichte über das Viertelfinale die Vorschlussrunde.

K.o.-Runde mit Überraschungen

Im Viertelfinale besiegte die SGM Aufheim Holzschwang die SSG Ulm 99 II mit 2:1. Der TV Wiblingen schaltete den bis dahin makellosen SV Esperia Italia Neu-Ulm mit 4:1 aus. Die TSG Söflingen bewies Nervenstärke und warf den SV Eggingen im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Das torreichste Duell lieferte ESC Ulm, das sich gegen Türkgücü Ulm II ebenfalls erst im Elfmeterschießen mit 8:7 durchsetzte.

Halbfinals mit deutlichem Ausgang

Im ersten Halbfinale traf der TV Wiblingen auf ESC Ulm. Zwar ging Ulm durch Abdoulie Sanyang in Führung, doch Wiblingen drehte die Partie. David Stanic und Mikel Kebreab sorgten für die Wende, Mete Basar machte in der zweiten Hälfte alles klar. Mit dem 3:1-Erfolg zogen die Ulmer in das Finale ein.

Im zweiten Halbfinale ließ die SGM Aufheim Holzschwang keinerlei Zweifel aufkommen. Bereits nach zehn Minuten führte das Team mit 2:0 gegen die TSG Söflingen. Am Ende stand ein klares 6:0 – die Tore erzielten Emil Bernau, Melik Kelekcio, Niklas Pfeffer, Alp Köse, Marius Stiegeler und Sven Tscheschner.

Finaltag mit starker Besetzung

Am Samstag, den 26. Juli, wird der diesjährige Stadtpokalsieger ermittelt. Um 14:30 Uhr beginnt das Spiel um Platz drei zwischen der TSG Söflingen und dem ESC Ulm. Um 17 Uhr folgt das große Finale zwischen SGM Aufheim Holzschwang und TV Wiblingen.

Turnierverlauf bestätigt Favoritenrolle

Nach einer intensiven Gruppenphase und spannenden Duellen in der K.o.-Runde haben sich zwei Teams an die Spitze gespielt, die schon früh im Wettbewerb mit starken Auftritten auf sich aufmerksam gemacht haben. Die SGM Aufheim Holzschwang kann als Titelverteidiger sogar den erneuten Triumph perfekt machen – doch der TV Wiblingen hat bewiesen, dass er jedem Gegner gefährlich werden kann. Die Finalbegegnungen versprechen hochklassigen Amateurfußball und einen würdigen Abschluss des 54. Stadtpokals von Ulm und Neu-Ulm.