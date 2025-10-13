– Foto: Marcel Eichholz

SG Auernheim / Wettelsheim II verliert deutlich gegen SG Ochsenfeld Zum Verfolgerduell des Tabellenzweiten gegen den Dritten kam es auf dem Sportplatz inrnAdelschlag. Verlinkte Inhalte AK Süd SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag SG Wettelsheim II

Das Spiel begann kampfbetont mit vielen Zweikämpfen, nach einem von diesen gab es

nach einer Viertelstunde einen Freistoß für die Heimelf. Dieser wurde aus dem Halbfeld in den Strafraum gebracht, Simon Bösl kam zum Kopfball und Torhüter Tom Gabsa lenkte diesen spektakulär an den Pfosten. Der Abpraller flog jedoch direkt in den Fünfmeterraum zurück und Ligatoptorjäger Julian Kopleder hatte keine Mühe den Ball mit seinem bereits zehnten Saisontreffer zur Führung einzuschieben.

Auch die nächste Chance hatte die Heimelf, nach mehrmaliger unzureichender Klärung kam Johannes Rieß zum Abschluss, dieser war aber viel zu harmlos und Gabsa konnte sicher abfangen. Danach kamen auch die Gäste besser in die Partie, bis auf zwei direkte Freistöße durch Marc Haselmayer, die Linus Miller im Tor souverän abwehren konnte, gab

es jedoch keine vernünftigen Torchancen. Somit ging es mit der knappen, aber verdienten Führung für die Heim-SG in die Kabinen.

Nach der Pause kam die heimische SG sofort wieder deutlich besser aus der Kabine, nach einem Ballverlust im eigenen Strafraum war Marco Eisenberger direkt in der 47. Minute frei vor dem Tor, Gabsa lenkte den Ball jedoch mit einer Glanzparade an den Pfosten und beim Abpraller gab es ein Stürmerfoul sodass dieser nicht verwertet werden konnte.

Gleich die nächste Aktion in der 49. Minute war wiederum eine Topchance, Kopleder setzte sich gegen zwei Mann durch und legte quer doch der freie Abschluss wurde anschließend wieder vergeben. Es spielte nun nur noch der Tabellenzweite, nach dem Chancenwucher zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Marco Eisenberger in der 56. Minute dann doch den verdienten Treffer zum 2:0, der Torschütze wurde in dieser Situation schön freigespielt und schoss souverän ins lange Eck ein. Wenige Minuten später war wieder Kopleder an der Reihe, seinen Abschluss aus zweiter Reihe konnte Gabsa jedoch zur Ecke klären. Wieder nur zwei Minuten später, in der 63. Minute, erhöhte die Heim-SG dann auf 3:0, ein Freistoß von der linken Seite wurde aufs Tor geköpft, Gabsa konnte den Ball nicht festhalten und Kapitän Elias Bettrich schob den Ball ins Tor.