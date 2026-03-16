SG Auernheim / Wettelsheim II – SV Marienstein II 3

Nach dem Kreisligaspiel der beiden ersten Mannschaften am Samstag kam es am Sonntag zum
"Nachspiel" der beiden Zweitvertretungen auf dem Auernheimer Sportplatz.
Die Gäste kamen hierdeutlich besser ins Spiel und hatten in den ersten 20 Minuten klare Feldvorteile, hieraus resultiertenaber nur wenige Torchancen. Die beste hieraus wurde nach einem Standard vergeben, nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und dem daraus folgenden Abschluss klatschte der Ball in der 12 Minute aber nur an den Pfosten.
Besser machte es die Heimelf in der 22. Minute, ebenfalls nach einemFreistoß aus dem Halbfeld. Eine Unordnung der Gäste in deren Strafraum nach diesem Standard nutzte Marc Haselmayer aus und schob freistehend ins leere Tor ein. Nun war auch die heimische SG deutlich besser im Spiel und hatte einige Chancen, kurz nach der Führung konnte Gästetorhüter
Schwab einen schönen Fernschuss gerade noch so zur Ecke klären. Kurz vor der Pause gab es noch eine Topchance zum Ausgleich, nach einer Hereingabe vom Strafraumrand ging der Abschluss aber exakt auf Torhüter Gabsa und dieser konnte den Ball sicher festhalten.
Somit führte zur Pause die SG, spielerisch bestand jedoch noch deutlich Luft nach oben auf beide Seiten.
Die Heimelf startete dann deutlich besser in die zweite Hälfte und nutzte wiederum gleich ihre
ersten Chancen. In der 55. Minute kam Michael Löw frei am Strafraumrand zum Abschluss, sein
platzierter und verdeckter Schuss schlug genau neben dem Pfosten zum 2:0 ein. Und auch die
nächste Chance saß nur zwei Minuten später, nach einem Handspiel im Strafraum gab es Elfmeter den Julian Seegmüller souverän zum 3:0 nutzte.
Damit war das Spiel quasi gelaufen, die Gäste blieben bis auf einen Fernschuss Mitte der zweiten Halbzeit komplett harmlos und brachten die Defensive der SG kaum noch in Bedrängnis. Die Heimelf tat nach der souveränen Führung nicht mehr als nötig und brachte das Ergebnis souverän über die Zeit.
Somit konnte man erfolgreich ins Punktspieljahr 2026 starten und gleichzeitig Revanche für die deutliche Niederlage im Hinspiel nehmen.
MS