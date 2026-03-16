SG Auernheim / Wettelsheim II – SV Marienstein II 3 von Tobias Grimm · Heute, 08:32 Uhr · 0 Leser

Nach dem Kreisligaspiel der beiden ersten Mannschaften am Samstag kam es am Sonntag zum

"Nachspiel" der beiden Zweitvertretungen auf dem Auernheimer Sportplatz. Die Gäste kamen hierdeutlich besser ins Spiel und hatten in den ersten 20 Minuten klare Feldvorteile, hieraus resultiertenaber nur wenige Torchancen. Die beste hieraus wurde nach einem Standard vergeben, nach einem Freistoß aus dem Halbfeld und dem daraus folgenden Abschluss klatschte der Ball in der 12 Minute aber nur an den Pfosten.

Besser machte es die Heimelf in der 22. Minute, ebenfalls nach einemFreistoß aus dem Halbfeld. Eine Unordnung der Gäste in deren Strafraum nach diesem Standard nutzte Marc Haselmayer aus und schob freistehend ins leere Tor ein. Nun war auch die heimische SG deutlich besser im Spiel und hatte einige Chancen, kurz nach der Führung konnte Gästetorhüter

Schwab einen schönen Fernschuss gerade noch so zur Ecke klären. Kurz vor der Pause gab es noch eine Topchance zum Ausgleich, nach einer Hereingabe vom Strafraumrand ging der Abschluss aber exakt auf Torhüter Gabsa und dieser konnte den Ball sicher festhalten. Somit führte zur Pause die SG, spielerisch bestand jedoch noch deutlich Luft nach oben auf beide Seiten.