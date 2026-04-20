SG Auernheim / Wettelsheim II – SV Alesheim II von Tobias Grimm · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

Im kleinen Derby der zweiten Mannschaften zwischen der SG aus Auernheim und

Wettelsheim II und der Bezirksligareserve aus Alesheim passierte auf dem Sportplatz

in Auernheim in der ersten halben Stunde gefühlt gar nichts. Viele Zweikämpfe und Fehlpässe im Mittelfeld aber daraus resultierte kaum gefährliches in und um beide Strafräume. Nach 32. Minuten ein guter Spielzug der heimischen SG, dabei wurde

Oldie und Aushilfskraft Viktor Vöhringer freigespielt und wäre vermutlich frei durch

gewesen, Jonas Mößner stoppte das Ganze jedoch unfair. Für diese Aktion gab es

vom souverän leitenden Schiedsrichter Bernhard Weimann eine Zeitstrafe und einen

Freistoß in bester Position. Diesen übernahm der zweite Aushilfsspieler des Tages

und ehemalige Spielertrainer der SG Matthias Müller, seinen starken Abschluss

konnte jedoch Rene Baumgärtner im Tor der Alesheimer glänzend parieren.

Das war es dann wieder mit den Aufregern vor dem Tor, die zehn minütige Unterzahl brachten

die Alesheimer mühelos über die Zeit und die SG konnte hier nicht mehr gefährlich

werden. Kurz vor der Pause dann ein weiterer guter Spielzug der SG, in der 44.

Spielminute wurde Julian Seegmüller schön freigespielt und schloss im Strafraum ab,

wieder konnte Baumgärtner den Schuss um den Pfosten lenken. Die anschließende

Ecke brachte dann jedoch die Führung, Simon Übele schlug diese perfekt in den

Strafraum und der aufgerückte Müller köpfte zur umjubelten Führung ein. Direkt im

Anschluss war Pause und die SG nahm die Führung hier gerne mit. Die zweite Halbzeit begann dann erneut mit einem Aufreger, in der 51. Spielminute

blockierte der schon verwarnte SG-Spieler Dominik Krois einen Freistoß im Mittelfeld

komplett unnötig und bekam hierfür die Ampelkarte gezeigt.