SG Auernheim / Wettelsheim II – SV Alesheim II

Im kleinen Derby der zweiten Mannschaften zwischen der SG aus Auernheim und
Wettelsheim II und der Bezirksligareserve aus Alesheim passierte auf dem Sportplatz
in Auernheim in der ersten halben Stunde gefühlt gar nichts.
Viele Zweikämpfe und Fehlpässe im Mittelfeld aber daraus resultierte kaum gefährliches in und um beide Strafräume. Nach 32. Minuten ein guter Spielzug der heimischen SG, dabei wurde
Oldie und Aushilfskraft Viktor Vöhringer freigespielt und wäre vermutlich frei durch
gewesen, Jonas Mößner stoppte das Ganze jedoch unfair. Für diese Aktion gab es
vom souverän leitenden Schiedsrichter Bernhard Weimann eine Zeitstrafe und einen
Freistoß in bester Position. Diesen übernahm der zweite Aushilfsspieler des Tages
und ehemalige Spielertrainer der SG Matthias Müller, seinen starken Abschluss
konnte jedoch Rene Baumgärtner im Tor der Alesheimer glänzend parieren.
Das war es dann wieder mit den Aufregern vor dem Tor, die zehn minütige Unterzahl brachten
die Alesheimer mühelos über die Zeit und die SG konnte hier nicht mehr gefährlich
werden. Kurz vor der Pause dann ein weiterer guter Spielzug der SG, in der 44.
Spielminute wurde Julian Seegmüller schön freigespielt und schloss im Strafraum ab,
wieder konnte Baumgärtner den Schuss um den Pfosten lenken. Die anschließende
Ecke brachte dann jedoch die Führung, Simon Übele schlug diese perfekt in den
Strafraum und der aufgerückte Müller köpfte zur umjubelten Führung ein. Direkt im
Anschluss war Pause und die SG nahm die Führung hier gerne mit.
Die zweite Halbzeit begann dann erneut mit einem Aufreger, in der 51. Spielminute
blockierte der schon verwarnte SG-Spieler Dominik Krois einen Freistoß im Mittelfeld
komplett unnötig und bekam hierfür die Ampelkarte gezeigt.
Die SG war also nun fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl unterwegs und beschränkte sich von nun auf das verteidigen. Die Gäste machten nun das Spiel, konnten aber zu keiner Zeit mehr richtige Torgefahr ausstrahlen, bis auf harmlose Schüsse aus der zweiten Reihe die
zumeist im Fangzaun landeten wurde aus viel Ballbesitz nichts Gefährliches kreiert.
Die sich mehr und mehr bietenden Räume durch weit aufgerückte Alesheimer konnte
die Heimelf jedoch ebenfalls nicht nutzen und so gab es in der kompletten zweiten
Halbzeit keinerlei Torgefahr auf beiden Seiten. So blieb es beim knappen Heimsieg
womit die SG ihren fünften Platz absichern konnten.
MS