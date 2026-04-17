SG Auernheim / Wettelsheim II – SpVgg Eintracht Kattenhochstatt II

Die Gäste brauchten dringend einen Sieg um aus der Abstiegszone zu kommen, die Heimelf mit Mittelfeldplatz ohne jegliche Ambitionen konnte hier befreit aufspielen. So kam diese auch deutlich besser ins Spiel, nach elf Minuten eine erste gute Chance als Joscha Ott nach einem weiten Torwartabschlag durchbrach und es mit einem Heber versuchte. Gästekeeper Felix Meier konnte diesen jedoch mit einer guten Parade entschärfen.

Zum Nachholspiel unter Flutlicht kam es am Donnerstagabend auf dem B-Platz in Auernheim.

Danach plätscherte das Spiel bis zur Halbzeit dahin, die Heimmannschaft machte weiterhin das Spiel ohne jedoch wirklich Torgefahr auszustrahlen und die Gäste verteidigten die Angriffe sicher weg ohne große Ambitionen auf weitere eigene Offensivaktionen.

Die Gäste wurden kaum gefährlich, hatten aber nach 20 Minuten eine eigentlich harmlose Freistoßsituation aus dem Halbfeld. Diese flog in den Strafraum und Jan Stephan stand ohne jegliche Bewachung am Fünfmeterraum frei und konnte unbedrängt zur Führung einköpfen.

Nach der Pause konnte dieses Mal die SG gleich ihre erste gute Gelegenheit in der 54 Minute nutzen, Julian Seegmüller setzte sich am Strafraumrand durch und brachte den Ball nach innen wo am zweiten Pfosten Simon Übele ins leere Tor zum Ausgleich einschob.

Die Gäste mussten nun mehr tun und kamen entsprechend auch, nach einer Stunde war es

Spielertrainer Christian Hüttinger der frei durch war, sein Abschluss ging jedoch

rechts am Tor vorbei. Und kurz darauf die nächste Chance nach einem Freistoß, den

darauffolgenden Abschluss parierte Torhüter Tom Gabsa.

Mitte der zweiten Halbzeitgab es eine längere Unterbrechung aufgrund eines Zusammenpralls und daraus resultierendenKopfplatzwunden, danach plätscherte das Spiel wieder dahin, wobei dieGäste nun besser im Spiel waren.

Kurz vor Schluss gab es dann noch einen Elfmeterfür Kattenhochstatt nach einem Foul im Strafraum, diesen verwandelte Spielertrainer Hüttinger souverän. Gabsa war hier zwar im richtigen Eck, konnte gegen den hart geschossenen Schuss jedoch nichts ausrichten.

Anschließend warf die Heimelf nochmals alles nach vorne, konnte dabei jedoch nicht mehr gefährlich werden und somit nahm Kattenhochstatt die Punkte mit und konnte sich damit etwas Luft auf die hinteren Plätze verschaffen. Die Heimelf verpasste es dagegen nach zu harmloser

Offensivleistung Platz fünf weiter nach hinten abzusichern und muss nun zusehen

das weiter gepunktet werden kann damit man hier im engen Mittelfeld nicht noch

nach hinten abrutscht.

MS