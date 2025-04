SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Pfofeld / Theilenhofen / Langlau

Bei strahlendem Sonnenschein kam es auf dem Auernheimer Sportplatz zum nächsten SG-Duell der beiden Kreisliga-Reserven.

Die Heimelf kam dabei besser in die Partie, nach zwei abgeblockten Abschlüssen von Julian Seegmüller gleich in der Anfangsphase kam dieser in der siebten Minute nach Ballgewinn von Kapitän Andreas Brückel frei zum Abschluss, der Schuss klatsche jedoch an

den linken Pfosten.