SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Ochsenfeld-Pietenfeld-Adelschlag von Tobias Grimm · Heute, 09:36 Uhr · 0 Leser

Zum SG Duell des Tabellenzweiten und Fünften kam es bei strahlendem Sonnenschein auf dem

Auernheimer Sportplatz. Vor schöner Zuschauerkulisse legten die Gäste stürmisch los, um Ihren zweiten Platz zu halten musste ein Sieg her. Nach zehn Minuten ein erster Aufreger, nach Ballverlust am eigenen Strafraum der Heimelf wurde der Treffer jedoch aufgrund von Abseits zurecht vom souverän leitenden Schiedsrichter Robert Plei nicht anerkannt.

Danach kam auch die heimische SG zu einer ersten Chance, Julian Seegmüller schoss den Ball jedoch am Tor vorbei. Anschließend wurde das Spiel ausgeglichener, eine weitere Chance für die Heimelf vergab Lukas Leeg indem er den Abschluss komplett verzog und es hiernach sogar Einwurf gab. Danach passierte bis zur Trinkpause erst mal weniger und es gab keine weiteren nennenswerten Torgelegenheiten.

Nach der kurzen Pause sofort eine Topchance für die Gäste, ein Freistoß aus dem Halbfeld landete bei Liga Toptorjäger Julian Kopleder aber dessen Kopfball ging direkt auf Torwart Geißelmeier. Die nächste Gelegenheit saß dann jedoch, eine Hereingabe konnte Geißelmeier nur abklatschen und Johannes Rieß staubte zur Führung ab. Kurz vor der Pause noch eine gute Gelegenheit für die Platzherren, Marc Haselmayer wurde jedoch gerade noch vor dem Strafraum abgegrätscht und so ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Pause.