SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Obereichstätt / Dollnstein

Dieses Vorhaben lief gut an, gleich die erste Chance führte nach wenigen Minuten zur Führung. Eine Ecke konnte von den Gästen noch geklärt werden, der Ball fiel im Mittelfeld jedoch Michael Löw vor die Füße und dessen platzierten Schuss sah Torhüter Vielwerth viel zu spät und konnte den Ball somit nicht mehr erreichen.

Zum SG und Mittelfeldduell kam es auf dem Auernheimer Sportplatz, dabei wollte die Heimelf nach zuletzt zwei sieglosen Spielen am Stück unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Unter anderem wurde ein Weitschuss von Adrian Öchsl vom Torwart zur Ecke geklärt und sowohl Noah Boscher als auch Julian Segmüller vergaben freistehend vor dem Gästetorhüter beste Gelegenheiten. Somit ging es mit der 1:0-Führung in die Pause, welche aus Sicht der Heimelf eindeutig zu niedrig ausfiel.

Kurz darauf meldete Johannes Mayinger auch die Gäste im Spiel an, eine Hereingabe schoss dieser jedoch freistehend weit über das Tor. Auch die nächste Chance nach 20 Minuten gehörte den Gästen, dieses Mal verschätzte sich dabei Verteidiger Lukas Leeg und schoss eine harmlose Hereingabe auf das eigene Tor, der Schuss flog jedoch knapp über die Latte. Danach war dann bis zur Halbzeit die Heimelf deutlich besser im Spiel und hatte zahlreiche Chancen, vergab diese jedoch allesamt deutlich zu leichtfertig.

Dies änderte sich mit der ersten Chance direkt nach der Halbzeit, in der 47. Minute war wieder einmal Noah Boscher frei durch und schoss erneut den Torwart an, dieses Mal sprang der Abpraller jedoch Kapitän Andreas Brückel vor die Füße und dieser schoss mit Hilfe des rechten Innenpfostens zur 2:0 Führung ein. Kurz darauf die nächste Topgelegenheit für Noah

Boscher, nach einem guten Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte wurde dieser wiederum

schön freigespielt, schob den Ball jedoch sowohl am herausstürmenden Torwart

als auch am Tor vorbei.

Die Chancenflut sollte sich anschließend rächen, mit der ersten guten Gelegenheit in Hälfte zwei kamen die Gäste wieder heran. Janik Natter wurde hier schön freigespielt und musste frei vor Torhüter Gabsa nur noch einschieben. Danach verflachte das Spiel zusehends, die Gäste versuchten zum Ausgleich zu kommen, blieben dabei jedoch zumeist harmlos und die Heimelf nutzt die sich ergebenden Räume für Konter nicht konsequent genug aus. In der 80. Minute dann ein Tor der Marke Zufall, Jannik Ziller wollte von der Außenlinie flanken, der Ball senkte sich jedoch zur Überraschung aller ins lange Eck hinter Torhüter Gabsa zum Ausgleich für die Gäste.

Das Momentum lag nun urplötzlich bei den Gästen und verstärkte sich noch als

kurz nach dem Ausgleich Heimakteur Michael Löw nach wiederholtem Foulspiel eine

10-Minuten Strafe erhielt. Durch diese Aktion wurde die Heimelf jedoch nochmals in ihrem

Siegeswillen bestärkt, in der 86. Minute flipperte der Ball um den Strafraum der

Gäste herum und landete schließlich beim eingewechselten Valon Pjetraj. Dieser nahm

von der Strafraumkante Maß und schlenzte den Ball mit einem satten Schuss genau

neben den Pfosten zum umjubelten 3:2 ins Tor.

Die Gäste rannten anschließend nochmals wild an, kamen jedoch nicht mehr gefährlich vor das Tor und somit blieb es beim knappen aber aufgrund der zahlreichen Chancen verdienten Sieg der heimischen SG welche damit im Verfolgerfeld auf die vorderen Plätze bleibt.

MS