SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Nennslingen / Bergen

Im SG Duell mit dem noch Verlustpunktfreien Spitzenreiter hatte die heimische SG
Auernheim / Wettelsheim II nach der Klatsche in der Woche zuvor in Marienstein noch
etwas gutzumachen.
Vor ordentlicher Zuschauerkulisse und bei bestem Fußballwetter legte jedoch der Gast furios los und wollte gleich zeigen wer die Tabelle anführt. Schon nach wenigen Augenblicken hatte Spielertrainer Ochsenkiel dabei eine Schusschance die jedoch geblockt wurde und in der vierten Spielminute ging Lorenz Drescher an der gesamten heimischen Abwehr vorbei, sein freier Abschluss geriet jedoch zu zentral und konnte von Torhüter Gabsa entschärft werden.
Danach kam auch die heimische SG besser ins Spiel, ein erster Fernschuss von Marc Haselmayer ging am Tor vorbei und nach einer Ecke traf der aufgerückte Innenverteidiger Lukas Anlauff mit einem Kopfball nur den Pfosten. Die Heim-SG war nun im Spiel und traf mit der nächsten Aktion zur Führung, eine Hereingabe konnte Adrian Öchsl nicht richtig kontrollieren, legte damit aber ungewollt perfekt für Kapitän Andreas Brückel auf und dieser schob völlig freistehend zur Führung ein. Und gleich darauf der nächste Nackenschlag für die Gäste, Torjäger Drescher griff sich an den Oberschenkel und konnte nicht mehr weitermachen.
Danach war das Spiel wieder ausgeglichen, bis zur Trinkpause in der 38. Minute!
passierte vor den Toren eher wenig und auch danach tat sich bis zur Pause eher wenig.
Allerdings hatte Schiedsrichter Schenderlein wohl gefallen am Spiel gefunden und es
gab in der ersten Halbzeit bereits sechs Minuten Nachspielzeit, dies nutzte die Heimelf
mit der letzten Aktion der ersten Hälfte bei einem Konter zur 2:0 Pausenführung. Die
Situation war eigentlich schon bereinigt aber über Umwege kam der Ball zu Marc
Haselmayer und dessen trockener Abschluss schlug ins kurze Eck ein. Somit gab es
eine unerwartete aber verdiente Pausenführung für die heimische SG welche hinten
sehr gut Stand und vorne zweimal eiskalt zuschlug.
Auch aus der Pause kam die Heimelf besser, allerdings nutzte diesmal der Gast die
erste Chance. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld schaltete Jochen Knaupp
schnell und schickte Ochsenkiel auf die Reise, dieser vollstreckte frei vor Torhüter
Gabsa souverän zum Anschlusstreffer. Aber die Heimelf ließ sich davon nicht schocken
und spielte weiter mutig nach vorne, kam jedoch vorerst zu keiner weiteren gefährlichen
Abschlussaktion. Anders nun der Gast, nach 60 Minuten setze sich wieder Knaupp gut
durch und gab flach in den Strafraum, der freistehende Marc Röttenbacher nagelte den
Ball jedoch aus kurzer Distanz an den Pfosten. Auch danach gab es einige kleinere
Torchancen für die Gäste, diese stellten jedoch kein Problem für die Hintermannschaft
der Heimelf dar und bis zur Trinkpause (diesmal in der 78. Minute!) konnte das
Ergebnis gehalten werden.
Danach begann die entscheidende Phase, die Gäste machten nun komplett auf was der Heimelf Chancen für Konter gab welche aber zuerst ebenfalls nicht sauber zu Ende gespielt wurde.
Wie in der ersten Halbzeit hatte Schiedsrichter Schenderlein gefallen am Spiel gefunden und lies diesmal über 10 Minuten nachspielen. Bereits in der 93. Minute gab es dann einen Freistoß für die Heimelf in der Hälfte der Gäste. Diesen schoss Kapitän Brückel zentral auf das Tor, Gästetorhüter Köhler konnte jedoch nur prallen lassen und Andreas Renner
verwandelte den Abpraller zur vermeintlichen Entscheidung. Der Jubel war noch nicht
verhallt, da klingelte es jedoch auch schon wieder auf der Gegenseite.
Dieses Mal war Spielertrainer Ochsenkiel als Vorbereiter in Aktion und Jochen Knaupp nutzte die Chance und vollstreckte ebenfalls eiskalt. Auch danach waren noch über 5 Minuten zu
gehen und die Heimelf wackelte nun, mit der letzten Aktion gab es noch einmal Freistoß
am Strafraum den Ochsenkiel jedoch zu zentral setzte und Torhüter Gabsa zur Ecke
klären konnte.
Diese wurde dann jedoch nicht mehr ausgeführt und die Heimelf
bejubelte somit ausgiebig einen hart umkämpften, aber nicht unverdienten Sieg und
brachte den Gästen damit die erste Niederlage in der noch jungen Saison bei.
MS