SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Nennslingen / Bergen

Im SG Duell mit dem noch Verlustpunktfreien Spitzenreiter hatte die heimische SG

Auernheim / Wettelsheim II nach der Klatsche in der Woche zuvor in Marienstein noch

etwas gutzumachen. Vor ordentlicher Zuschauerkulisse und bei bestem Fußballwetter legte jedoch der Gast furios los und wollte gleich zeigen wer die Tabelle anführt. Schon nach wenigen Augenblicken hatte Spielertrainer Ochsenkiel dabei eine Schusschance die jedoch geblockt wurde und in der vierten Spielminute ging Lorenz Drescher an der gesamten heimischen Abwehr vorbei, sein freier Abschluss geriet jedoch zu zentral und konnte von Torhüter Gabsa entschärft werden.

Danach kam auch die heimische SG besser ins Spiel, ein erster Fernschuss von Marc Haselmayer ging am Tor vorbei und nach einer Ecke traf der aufgerückte Innenverteidiger Lukas Anlauff mit einem Kopfball nur den Pfosten. Die Heim-SG war nun im Spiel und traf mit der nächsten Aktion zur Führung, eine Hereingabe konnte Adrian Öchsl nicht richtig kontrollieren, legte damit aber ungewollt perfekt für Kapitän Andreas Brückel auf und dieser schob völlig freistehend zur Führung ein. Und gleich darauf der nächste Nackenschlag für die Gäste, Torjäger Drescher griff sich an den Oberschenkel und konnte nicht mehr weitermachen. Danach war das Spiel wieder ausgeglichen, bis zur Trinkpause in der 38. Minute!

passierte vor den Toren eher wenig und auch danach tat sich bis zur Pause eher wenig.

Allerdings hatte Schiedsrichter Schenderlein wohl gefallen am Spiel gefunden und es

gab in der ersten Halbzeit bereits sechs Minuten Nachspielzeit, dies nutzte die Heimelf

mit der letzten Aktion der ersten Hälfte bei einem Konter zur 2:0 Pausenführung. Die

Situation war eigentlich schon bereinigt aber über Umwege kam der Ball zu Marc

Haselmayer und dessen trockener Abschluss schlug ins kurze Eck ein. Somit gab es

eine unerwartete aber verdiente Pausenführung für die heimische SG welche hinten

sehr gut Stand und vorne zweimal eiskalt zuschlug.