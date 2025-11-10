SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Langenaltheim / Solnhofen

Zum SG Duell kam es bei bestem Herbstwetter auf dem Auernheimer Sportplatz. In der ersten halben Stunde bekam die spärliche Zuschauerkulisse wenig bis nichts zu sehen, die Heimelf kam zu einigen kleineren Torannäherungen, unter anderem kam Adrian Späth nach einer Viertelstunde nach einem Eckball zum Abschluss der Ball konnte jedoch geklärt werden.

Die Gäste hingegen blieben komplett harmlos und hatten keinerlei Torabschluss. In der 37. Minute dann die erste richtig gefährliche Abschlussaktion, wieder durch Adrian Späth. Dieser wurde gut steil geschickt und kam frei vor Gästetorhüter Philip Heger zum Abschluss. Der scharfe Schuss ging durch dessen Beine und schlug somit zum 1:0 im Tor ein. Dies war es dann auch schon mit der ersten Halbzeit und die heimische SG konnte eine verdiente Führung mit in die Pause nehmen.

Auch aus der Pause kam diese besser, ein schöner Abschluss von Julian Wölfel aus zweiter Reihe geriet jedoch deutlich zu zentral und konnte von Heger sicher abgefangen werden. Dann kamen auch die Gäste zum ersten mal zum Abschluss, Amidou Nasches Schuss konnte Torhüter Tom Gabsa jedoch zur Ecke klären und der Kopfball nach dieser ging dann über das Tor. Kurz darauf wieder ein Abschluss der Heimelf, Julian Wölfel brachte einen Freistoß in den Strafraum und Heger wirkte unsicher, die nachsetzenden Stürmer der Heimelf konnten den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. In der 55. Minute dann der überraschende Ausgleich, ein weiter Ball kam im Strafraum zu Matinou Kassimou und dieser schob unbedrängt zum 1:1 am chancenlosen Gabsa vorbei ein.