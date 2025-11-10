SG Auernheim / Wettelsheim II – SG Langenaltheim / Solnhofen

Zum SG Duell kam es bei bestem Herbstwetter auf dem Auernheimer Sportplatz.
In der ersten halben Stunde bekam die spärliche Zuschauerkulisse wenig bis nichts zu sehen, die Heimelf kam zu einigen kleineren Torannäherungen, unter anderem kam Adrian Späth nach einer Viertelstunde nach einem Eckball zum Abschluss der Ball konnte jedoch geklärt werden.
Die Gäste hingegen blieben komplett harmlos und hatten keinerlei Torabschluss. In der 37. Minute dann die erste richtig gefährliche Abschlussaktion, wieder durch Adrian Späth. Dieser wurde gut steil geschickt und kam frei vor Gästetorhüter Philip Heger zum Abschluss. Der scharfe Schuss ging durch dessen Beine und schlug somit zum 1:0 im Tor ein. Dies war es dann auch schon mit der ersten Halbzeit und die heimische SG konnte eine verdiente Führung mit in die Pause nehmen.
Auch aus der Pause kam diese besser, ein schöner Abschluss von Julian Wölfel aus zweiter Reihe geriet jedoch deutlich zu zentral und konnte von Heger sicher abgefangen werden. Dann kamen auch die Gäste zum ersten mal zum Abschluss, Amidou Nasches Schuss konnte Torhüter Tom Gabsa jedoch zur Ecke klären und der Kopfball nach dieser ging dann über das Tor. Kurz darauf wieder ein Abschluss der Heimelf, Julian Wölfel brachte einen Freistoß in den Strafraum und Heger wirkte unsicher, die nachsetzenden Stürmer der Heimelf konnten den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. In der 55. Minute dann der überraschende Ausgleich, ein weiter Ball kam im Strafraum zu Matinou Kassimou und dieser schob unbedrängt zum 1:1 am chancenlosen Gabsa vorbei ein.
Danach passierte wieder lange Zeit gar nichts, beide Mannschaften mühten sich aber
kamen kaum einmal vor das gegnerische Tor. Der nächste Aufreger dann in der 80. Minute, die Gäste gingen vermeintlich in Führung jedoch wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen.
Auch die Heimelf versuchte es noch einmal, eine scharfe Hereingabe von Adrian Späth konnte Heger jedoch zur Seite abwehren. In der 90. Minute dann der Lucky Punch der Gäste,
die Abwehrspieler der heimischen SG konnten den Ball mehrmals nicht entscheidend klären und Jason Haupt kam von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Der Schuss flog über Gabsa an die Unterkante der Latte und sprang von dort ins Tor zum 1:2.
Danach warf die Heimelf nochmals alles nach vorne, konnte jedoch nicht mehr entscheidend zum Abschluss kommen und es ergab sich somit keine richtige Ausgleichschance mehr.
Somit blieb es beim Auswärtssieg und der ersten Saisonniederlage auf heimischem Geläuf für die Wettelsheim / Auernheimer SG.
