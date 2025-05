SG Auernheim / Wettelsheim II - SG Gunzenhausen / Unterwurmbach

Nach zwei Gegentorlosen Siegen in Folge wollte die SG Auernheim / Wettelsheim II auch beim bereits feststehenden Meister dagegenhalten und nochmals etwas zählbares mitnehmen.

Dies gelang in der ersten Halbzeit der Partie noch relativ gut. Die Gäste kamen zwar deutlich besser in die Partie und waren von Anfang an engagiert, in der ersten Halbzeit stand die Defensive der Heimelf jedoch sicher und man kam kaum zu vernünftigen Abschlüssen. Die beste Chance hatte hierbei Leon Sörgel bereits nach sieben Minuten, sein Schuss ging jedoch knapp links vorbei. Ansonsten wurden die Angriffsbemühen des Meisters zumeist sauber weg verteidigt oder waren zu inkonsequent ausgespielt.