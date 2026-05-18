SG Auernheim / Wettelsheim II – SG DJK Schernfeld / Workerszell

Zum Saisonabschluss gab es auf dem Wettelsheimer Sportplatz noch einmal ein SG-Duell, wobei die Gäste aus Schernfeld/Workerszell ihren dritten Tabellenplatz verteidigen wollten und für die Heimelf noch ein vernünftiger Saisonabschluss auf dem Spiel stand.



Die Gäste wurden Ihrer Favoritenrolle hierbei aber absolut gerecht, nach einer halben Stunde traf Maximilian Nieberle zur Führung, die dann auch zur Pause bestand hatte.