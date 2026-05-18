SG Auernheim / Wettelsheim II – SG DJK Schernfeld / Workerszell

Zum Saisonabschluss gab es auf dem Wettelsheimer Sportplatz noch einmal ein SG-Duell, wobei die Gäste aus Schernfeld/Workerszell ihren dritten Tabellenplatz verteidigen wollten und für die Heimelf noch ein vernünftiger Saisonabschluss auf dem Spiel stand.
Die Gäste wurden Ihrer Favoritenrolle hierbei aber absolut gerecht, nach einer halben Stunde traf Maximilian Nieberle zur Führung, die dann auch zur Pause bestand hatte.
Die stark Ersatzgeschwächte Heimelf war an diesem Tag viel zu harmlos und bekam nach 57. Minuten das 0:2 durch Jonas Schöpfel. Kurz darauf dann noch ein Doppelschlag, in der 68. und 70. Minute schraubten Youness Albez und Torjäger Lukas Ruthingsdorfer das Ergebnis noch auf 0:4 hoch.
Dabei blieb es und die Gäste schließen die Saison auf dem dritten Platz ab, die Heimelf bleibt nach starker Hinrunde und schwacher Rückrunde auf Platz 6 und ist zudem die beste von fünf zweiten Mannschaften in der A-Klasse Süd.
MS