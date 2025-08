SG Auernheim / Wettelsheim II – SF Bieswang 1:0

Dabei kam die Heim-SG besser ins Spiel und ging folgerichtig nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Julian Wölfel mit 1:0 in Führung.

Zum Saisonauftakt empfing die SG Auernheim / Wettelsheim II die Sportfreunde aus Bieswang am Hirschfeldweg in Wettelsheim.

Eine weitere Topchance wurde von Markus Pfahler vertan, dieser konnte allein vor dem Tor gerade noch von einem Gästeverteidiger gestoppt werden. Ansonsten war die erste Halbzeit ausgeglichen und es passierte wenig vor den Toren.



In der zweiten Halbzeit waren die Gäste dann deutlich besser im Spiel, konnten aus ihrer

Feldüberlegenheit jedoch keine Tore machen. Nach 70. Minuten sah zudem noch Dominik Dietrich innerhalb von wenigen Minuten zwei gelbe Karten und schwächte die Bieswanger damit noch zusätzlich, in Überzahl konnte die SG aber ebenfalls nicht mehr wirklich für Torgefahr sorgen und so blieb es beim knappen 1:0 Heimerfolg und damit verbunden dem perfekten Saisonstart für die Spielgemeinschaft.