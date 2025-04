SG Auernheim / Wettelsheim II - FC Frickenfelden Verlinkte Inhalte AK West SG Wettelsheim II Fr.felden

Auf dem frisch hergerichteten Auernheimer Sportplatz hatte bei strahlendem Sonnenschein die Heimische SG den FC Frickenfelden zu Gast. Die Gäste schienen sich einiges vorgenommen zu haben und kamen mit viel Schwung deutlich besser in die Partie, schon der erste Angriff der Partie mündete in einer Großchance durch Torjäger Tanyel Isik. Nach weiteren kleineren Angriffsaktionen der Gäste kam nach 12 Minuten wiederum Isik zum Abschluss, im eins gegen eins mit SG-Torhüter Max Geißelmeier behielt dieser jedoch die Oberhand. Auch die dritte Topchance für die Gäste hatte

dann wieder Isik, diesmal mit dem besseren Ende für den Stürmer welcher in der 27. Minute wieder frei durch war und diesmal gekonnt zum 1:0 für Frickenfelden vollendete.

Die Heimelf war in den ersten 35 Minuten überhaupt nicht im Spiel man kam kaum einmal über die Mittellinie und konnte sich somit glücklich schätzen das man nur mit einem Tor hinten lag. Dies änderte sich in den letzten zehn Minuten vor der Pause, in der 38. Minute kam Dominik Krois zu einem ersten freien Abschluss welcher jedoch deutlich über das Tor ging, kurz darauf wurde jedoch Julian Seegmüller am Strafraum bedient und sein verdeckter Schuss schlug relativ zentral im Tor der Gäste zum 1:1 ein welches dann auch den Pausenstand bedeutete.

Die zweite Halbzeit begann deutlich verhaltener, bis zur 60. Minute passierte vor beiden Toren kaum noch etwas. Dann jedoch kamen wieder die Gäste auf, in der 61. war es wieder einmal Isik der kurz nach der Mittellinie den Ball bekam, bis in den Strafraum der Heimelf durchlaufen konnte und den Angriff mit dem Abschluss ins lange Eck zum 1:2 vollendete.

Direkt die nächste Aktion bedeutete gleich das 1:3, diesmal war der eingewechselte Maximilian Knoll zur Stelle und traf aus halbrechter Position. Die Gäste wollten das Spiel nun final entscheiden, wiederum nur zwei Minuten später war wieder Isik frei durch aber dieses mal blieb wieder Torhüter Geißelmeier der Sieger.