SG Auernheim / Wettelsheim II – DJK Preith

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen wollte die SG am heimischen Sportplatz in
Auernheim gegen die DJK Preith unbedingt nachlegen.
Entsprechend ging man von Beginn engagiert zu werke und hatte nach wenigen Minuten bereits eine erste gute Gelegenheit. Der Kopfball von Kapitän Andreas Brückel konnte jedoch zur Ecke geklärt werden, im Anschluss an diese kam Matthias Huzel am zweiten Pfosten völlig frei zum Abschluss, drückte den Ball jedoch am Tor vorbei.
Auch danach war die Heim-SG deutlich besser im Spiel, konnte sich bis zur Trinkpause jedoch keine wirklich zwingenden Möglichkeiten mehr erspielen.
Nach dieser Trinkpause waren auch die Gäste besser in der Partie, diese konnten gleich ihre erste Torchance nutzen. In der 35. Minute kam deren Torjäger Sezgin Sapmaz urplötzlich völlig frei im Strafraum zum Abschluss, dessen strammer Schuss schlug unhaltbar im langen Eck zum 0:1 ein. Dies bedeutete zugleich auch das erste Saisongegentor für die SG.
Vom Anstoß weg hatte diese direkt die Riesengelegenheit um zum Ausgleich zu kommen, wiederum Andreas Brückel köpfte den Ball jedoch an den Pfosten und auch der Abpraller konnte nicht im Tor untergebracht werden. Kurz vor der Pause kamen auch die Gäste nochmals zu einer guten Gelegenheit, der Abschluss von Toni Himmelstoß wurde jedoch von SG-Torhüter Geißelmeier zur Ecke geklärt und somit ging es mit der eher glücklichen Führung für die Gäste in die Kabinen.
In der zweiten Halbzeit spielte dann nur noch die SG, die Gäste kamen dabei kaum noch aus der eigenen Hälfte. Die Heimelf machte aus der Feldüberlegenheit allerdings deutlich zu wenig, es sprangen kaum nennenswerte Torchancen heraus.
So dauerte es bis in die 90. Minute ehe doch noch der hochverdiente Ausgleich gelingen sollte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte Markus Pfahler bereits im Fünfmeterraum quer und Andreas Brückel musste den Ball nur noch über die Linie drücken.
Kurz darauf war Schluss und beide Mannschaften mussten sich mit je einem Punkt begnügen. Für die Heim-SG war nach überlegen geführter Partie aber offensiver Harmlosigkeit letztlich nicht mehr drin, der Saisonstart ist mit fünf Punkten aus drei Spielen und nur einem
Gegentor trotzdem geglückt.
MS