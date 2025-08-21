SG Auernheim / Wettelsheim II – DJK Preith

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen wollte die SG am heimischen Sportplatz in

Auernheim gegen die DJK Preith unbedingt nachlegen. Entsprechend ging man von Beginn engagiert zu werke und hatte nach wenigen Minuten bereits eine erste gute Gelegenheit. Der Kopfball von Kapitän Andreas Brückel konnte jedoch zur Ecke geklärt werden, im Anschluss an diese kam Matthias Huzel am zweiten Pfosten völlig frei zum Abschluss, drückte den Ball jedoch am Tor vorbei.

Auch danach war die Heim-SG deutlich besser im Spiel, konnte sich bis zur Trinkpause jedoch keine wirklich zwingenden Möglichkeiten mehr erspielen. Nach dieser Trinkpause waren auch die Gäste besser in der Partie, diese konnten gleich ihre erste Torchance nutzen. In der 35. Minute kam deren Torjäger Sezgin Sapmaz urplötzlich völlig frei im Strafraum zum Abschluss, dessen strammer Schuss schlug unhaltbar im langen Eck zum 0:1 ein. Dies bedeutete zugleich auch das erste Saisongegentor für die SG.