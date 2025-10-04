SG Auernheim / Wettelsheim II – DJK Limes II Verlinkte Inhalte AK Süd Limes II SG Wettelsheim II

Zum Feiertags- und Kirchweihspiel hatte die SG auf dem Auernheimer Sportplatz die zweite

Mannschaft der DJK Limes zu Gast. Bei bestem Fußballwetter und vor toller Zuschauerkulisse begann das Spiel gleich nach zwei Minuten mit einem Aufreger. Gästetorwart Sebastian Rußer schlug bei einem harmlosen Rückpass unbedrängt am Ball vorbei, konnte diesen jedoch gerade noch erlaufen - der Ball wäre jedoch am Ende sowieso am Tor vorbei gegangen.

Die Heimelf nutzte dann gleich ihre erste eigene Torchance, nach einer Ecke in der siebten Minute war der Ball eigentlich schon geklärt. Von der rechten Seite wurde der Ball jedoch nochmals in den Strafraum gebracht, nach einigem durcheinander stand der noch aufgerückte Innenverteidiger Lukas Anlauff frei und schob zur umjubelten Führung ein. Danach spielte die gesamte erste Halbzeit eigentlich nur die Heimelf, von den Gästen ging bis auf harmlose Fernschüsse keinerlei Torgefahr aus. Die SG konnte ihre Feldüberlegenheit jedoch nicht in zählbares umsetzen und blieb in ihren Angriffen zu inkonsequent. Dies änderte sich quasi mit dem Pausenpfiff, nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen wurde der Ball in den Rückraum zu Julian Seegmüller gelegt und dieser schob

souverän zur hochverdienten 2:0 Pausenführung ein.