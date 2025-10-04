SG Auernheim / Wettelsheim II – DJK Limes II

Zum Feiertags- und Kirchweihspiel hatte die SG auf dem Auernheimer Sportplatz die zweite
Mannschaft der DJK Limes zu Gast.
Bei bestem Fußballwetter und vor toller Zuschauerkulisse begann das Spiel gleich nach zwei Minuten mit einem Aufreger. Gästetorwart Sebastian Rußer schlug bei einem harmlosen Rückpass unbedrängt am Ball vorbei, konnte diesen jedoch gerade noch erlaufen - der Ball wäre jedoch am Ende sowieso am Tor vorbei gegangen.
Die Heimelf nutzte dann gleich ihre erste eigene Torchance, nach einer Ecke in der siebten Minute war der Ball eigentlich schon geklärt. Von der rechten Seite wurde der Ball jedoch nochmals in den Strafraum gebracht, nach einigem durcheinander stand der noch aufgerückte Innenverteidiger Lukas Anlauff frei und schob zur umjubelten Führung ein.
Danach spielte die gesamte erste Halbzeit eigentlich nur die Heimelf, von den Gästen ging bis auf harmlose Fernschüsse keinerlei Torgefahr aus. Die SG konnte ihre Feldüberlegenheit jedoch nicht in zählbares umsetzen und blieb in ihren Angriffen zu inkonsequent. Dies änderte sich quasi mit dem Pausenpfiff, nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen wurde der Ball in den Rückraum zu Julian Seegmüller gelegt und dieser schob
souverän zur hochverdienten 2:0 Pausenführung ein.
Auch nach der Pause gehörte die erste Chance der Heimelf, gleich in der 47. Minute köpfte Kapitän Andreas Brückel eine Ecke freistehend über das Tor. Danach kamen dann jedoch die Gäste ins Spiel, nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Thomas Kammerbauer schnell um, zog in den Strafraum und schloss souverän ins lange Eck zum Anschlusstreffer ab.
Im Anschluss sollte sich das Spiel im Gegensatz zur ersten Halbzeit komplett drehen, es spielte plötzlich nur noch der Gast und hatte zahlreiche gute Chancen auf den Ausgleich die jedoch zu leichtfertig vergeben oder zu schlecht ausgespielt wurden. Es dauerte bis zur 79. Minute bis der fällige Ausgleich dann tatsächlich fiel, nach einer Ecke konnte der Ball nicht geklärt werden und Moritz Medl schoss den umher flippernden Ball ins Heimtor.
Danach war das Spiel in den letzten zehn Minuten plus anschließender Nachspielzeit komplett offen, beide Mannschaften machten hinten auf und spielten voll auf Sieg. So kam es auf beiden Seiten noch zu mehreren hochkarätigen Chancen, welche jedoch durch die Torhüter vereitelt wurden oder aber jeweils knapp am Tor vorbei gingen.
So blieb es nach zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten beim am Ende Leistungsgerechten Unentschieden und die SG musste nach vier Siegen in Folge wieder einen Punktverlust hinnehmen.
