SG Auernheim / Wettelsheim II – 1. FC Aha

Es dauerte bis zur 33. Minute bis die SG zu einer ersten gefährlichen Chance kam, mit dieser glückte dann gleich die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung. Hierbei kam Julian Segmüller frei auf der Außenbahn durch, legte quer auf Dominik Krois welcher dann zum 1:0 einschob. Anschließend war das Spiel deutlich ausgeglichener, Krois hatte dann kurz vor der Halbzeit nochmals die Chance nachzulegen vergab aber diesmal doppelt.

So ging es mit der Führung in die Pause, in welcher die Kinderturngruppe des SV Auernheim eine kleine Einlage vorbereitet hatte. Danach passierte zunächst wenig, nach einer

Stunde Spielzeit waren dann wieder die Gäste besser im Spiel konnten aber weiterhin ihre Chancen nicht in Tore verwerten. Auch eine Zeitstrafe für die Heimelf nach 75 Minuten (SG-Kapitän Julian Wölfel hatte bereits gelb verwarnt den Ball weggeschlagen half hierbei nichts mehr, kurz vor Schluss hielt Max Geißelmeier der SG mit einer Klärungsaktion im 1 gegen 1 den Sieg fest.