SG Auerbach/Michelfeld II: Erster Heimsieg der Saison als Aufsteiger

Die technisch und spielerisch guten Gäste stellten mit ihrem Rechtaußen und mit ihrem Mittelstürmer die SG Au vor Herausforderungen. Nach einer schönen und schnellen Kombination über links stand es 0:1 (15.) und die Gastgeber konnten erst mühsam durch einen 25-Meter-Freistoß von Milo Ringler (20.) und mit einen beherzten Vorstoß von Leopold Knoll inklusive Torschuss (39.) zwei Akzente setzen. Nach einem Eckball köpfte der sehr einsatzfreudige Mittelstürmer Dmytro Brovkin zum wichtigen 1:1 ein (40.). Aber nur zwei Minuten später (42.) - drei Minuten vor der Halbzeitpause – gingen die Gäste durch einen Distanzschuss aus halblinker Position per Aufsetzer ins kurze Eck wieder in Führung.



Die SG Au zeigte nach dem Seitenwechsel eine beindruckende Reaktion vor allem in zweikampftechnischer Hinsicht, Nico Schleicher per berechtigten Foulelfmeter (48.) und Dmytro Brovkin mit einem wuchtigen 15-Meter-Schuss rechts oben in den Winkel (49.) drehten die Partie. Schwandorf drückte auf den Ausgleich, aber Auerbach verteidigte fair, gut gestaffelt und extrem leidenschaftlich den knappen Vorsprung bis in die 94. Minute. Schwandorf II bleibt nach dem Doppel-Spieltag am Wochenende Neunter.



Coach Christian Merkel war nach dem Spiel froh über die drei Punkte: „Das war eine Mega-Willens-Leistung in der zweiten Halbzeit. Angetrieben von den Zuschauern, das muss man neidlos anerkennen. Der Sieg war verdient. Nur so können wir aktuell erfolgreich sein: Alle zusammen. Das Team und das Publikum. Über den Kampf zum Sieg“.