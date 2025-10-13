SG Auerbach/Michelfeld: Erste Auswärtsniederlage der Saison

Zwei Tage nach dem 3:2-Heimsieg gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II kassierte die Merkel/Kasseckert-Truppe am Sonntagvormittag beim ASV Burglengenfeld (74 Kilometer von Auerbach entfernt) ihre erste Auswärtsniederlage der Saison, die bereits zur Halbzeit (4:0) ergebnismäßig feststand. Die SG musste nach dem Freitag-Spiel auch noch auf Luis Rippl verzichten – ohne fünf Stammspieler und mit nur zwölf Spieler (Axel Wittmann half als Ersatzspieler von den B-Junioren aus und wurde in der Halbzeitpause für Leonard Weyand eingewechselt) erwischten die Auerbacher quasi einen Tag zum Vergessen – nach einer relativ hohen Trainings-, Spiel- und Auswärtsfahrtbelastung seit Saisonbeginn körperlich und mental auch mal nachvollziehbar.



Die Gastgeber, die bis vor dem Anstoß erst ein Spiel gewannen, waren top-motiviert und entsprechend heiß auf die drei Punkte. Auf der anderen Seite ließen die Auerbacher in der ersten Halbzeit die Grundtugenden des Fußballs (Kampfgeist, Siegeswille, Einsatzbereitschaft, Aufbäumen) vermissen.



Nach vier Gegentoren in den ersten 45 Minuten (19., 29., 32., 41.) betrieb die SG Au in der zweiten Halbzeit Schadensbegrenzung. Nach dem Seitenwechsel fiel kein Tor mehr, weder für Burglengenfeld noch für Auerbach.



Coach Merkel war im Vergleich zum Freitag-Spiel dieses Mal alles andere als zufrieden: „Heute waren wir Trainer schon enttäuscht von der Truppe. Vor allem die ersten 45 Minuten waren die reinste Katastrophe. So kannst du keine Punkte holen oder kannst überhaupt in der Liga bestehen. Wir hoffen, dass unsere Verletzten und Kranken bald wieder zurückkommen“. Auerbach ist unverändert Siebter unter 14 Teams – bei voraussichtlich vier Direktabsteiger fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsrang Elf (ASV Burglengenfeld, sechs Zähler).



