SG Aßling/Grafing steigt auf – mit nur elf Gegentreffern

Gleich kommt die Bierdusche: Sandra Funkenhauser mit den Siegerhumpen (links) zielt auf v.l.: Kathi Maier, Verena Krumay, Sandra Seibold, Sandra Moleh, Luisa Schmidt, Alina Vogel, Kathi Kraus, Eva Bürgmayr, Johanna Garnreiter, Emilia Strube und Emilia Wimmer. – Foto: Henke

Die SG Aßling/Grafing hat sich den Meistertitel in der Bezirksliga 1 gesichert. Die Mannschaft stellt mit nur elf Gegentreffern die beste Defensive der Liga.

Der Landkreis Ebersberg mausert sich zu einer richtig noblen Adresse für guten Frauenfußball. Nach den Damen aus Markt Schwaben hat nun eine zweite Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft. Die Sonne schien über dem St. Wolfganger Rasen, der Schlusspfiff ertönte und der Goaßnhumpen schäumte bereits aus dem gläsernen Stiefel. Mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen die SG St. Wolfgang/FC Lengdorf war es endlich besiegelt: Die SG TSV Aßling/TSV Grafing hat sich den Meistertitel in der Bezirksliga 1 vorzeitig gesichert und spielt nächste Saison BOL.

Bereits in der 7. Minute landete der Ball im Tor der Gastgeber. Sandra Moleh verwandelte einen Strafstoß und machte sich damit gleich ein schönes Geburtstagsgeschenk. Über lange Strecken spielten die Gäste souverän. Die Defensive ließ keinerlei Chancen zu – mit nur elf Gegentreffern hat die SG die beste Verteidigung der Liga. Man erarbeitete sich viele Torchancen, obwohl ein paar Spielerinnen der Vorabend im „Kupferdach“ nachhing. „Wir standen schon als Couchmeister fest, da Kay gegen Schwaig gewann“, erklärte Trainer Aleksandar Dimitrijevic. „Da durften sich die Mädels das eine oder andere Getränk gönnen.“

Pyrotechnik und Partybeats

Dennoch wollte man das letzte Spiel erfolgreich über die Bühne bringen. St. Wolfgang hielt körperlich sehr gut dagegen. Auch der große Platz war ungewohnt für die SG Aßling-Grafing. Emilia Strube besiegelte in der 61. Minute den 2:0-Sieg.

Schwarzer und roter Rauch der Pyrotechnik waberten am Rande der Sportanlage. Es folgten eine Sektdusche für das Trainergespann und schillernde Sonnenbrillen für die Kickerinnen. Freudig hüpfte man zu satten Beats aus der großen Musikbox über den Rasen und feierte einen großen Erfolg.

Co-Trainer Andreas Hummel wird der SG auch in der kommenden Saison treu bleiben. Bei Aleksandar Dimitrijevic steht es noch nichts fest. Doch aus dem Mannschaftskreis war zu hören, dass man sich jetzt Stabilität und Professionalität wünsche und „das Training und die Spielbegleitung von Aleks wirklich toll“ seien.

Aßling/Grafings Kapitänin Sandra Funkenhauser ist stolz auf ihr Team und stolz auf die Mädels der zweiten und dritten Damenmannschaft: „Das Projekt SG ist uns gelungen. An unserem Aufstieg haben alle Anteil. Das, was wir jetzt haben, geht weit über den Fußball hinaus.“