Ball im Blick, Gegnerin im Griff: So wollen Katharina Maier (links) und die SG Aßling/Grafing am Freitag auftreten.
Ball im Blick, Gegnerin im Griff: So wollen Katharina Maier (links) und die SG Aßling/Grafing am Freitag auftreten. – Foto: SRO

SG Aßling/Grafing kämpft um Sieg im Pokalfinale in Prutting

Am Freitag trifft die Huber-Elf im Finale auf den SV Prutting und will sich für den Einzug in den Bezirkspokal qualifizieren.

Nach dem 3:2-Halbfinalsieg über den FFC Bad Aibling (Bezirksoberliga) steht nun für die SG Aßling/Grafing am Freitag, 3. Oktober, das Finale im Hiscox Kreispokal im BFV-Kreis Inn/Salzach an. Final-Gegner ist um 16 Uhr der SV Prutting, der aktuell Tabellenvierter der Kreisliga 03 ist.

Die Gegnerinnen sind keine unbekannte Größe für Coach Rainer Huber und seine Bezirksliga-Fußballfrauen. Das jüngste Duell, ein Freundschaftsspiel, ist erst ein paar Wochen her. Die SG gewann mit 6:0 Toren.

Top-Elf ist voll einsetzbar

Eine Wiederholung hält Huber aber für unwahrscheinlich und verweist – mit einer Zahlung von fünf Euro ins Phrasenschwein – darauf, dass „der Pokal seine eigenen Gesetze hat“. Jedenfalls kann der SG-Coach seine Top-Elf aufbieten. Hinzu kommen zwei Spielerinnen aus der Zweiten (Veronika Kraus und Marion Löwer) sowie die B-Juniorin Marina Heiler, die sich diesen „Einsatz verdient haben“. Mit einem Sieg im Inn/Salzach-Endspiel ginge es für die Fußballerinnen der SG Aßling/Grafing dann im Bezirkspokal weiter.

