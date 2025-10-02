SG Aßling/Grafing kämpft um Sieg im Pokalfinale in Prutting

Am Freitag trifft die Huber-Elf im Finale auf den SV Prutting und will sich für den Einzug in den Bezirkspokal qualifizieren.
Nach dem 3:2-Halbfinalsieg über den FFC Bad Aibling (Bezirksoberliga) steht nun für die SG Aßling/Grafing am Freitag, 3. Oktober, das Finale im Hiscox Kreispokal im BFV-Kreis Inn/Salzach an. Final-Gegner ist um 16 Uhr der SV Prutting, der aktuell Tabellenvierter der Kreisliga 03 ist.
Die Gegnerinnen sind keine unbekannte Größe für Coach Rainer Huber und seine Bezirksliga-Fußballfrauen. Das jüngste Duell, ein Freundschaftsspiel, ist erst ein paar Wochen her. Die SG gewann mit 6:0 Toren.
Eine Wiederholung hält Huber aber für unwahrscheinlich und verweist – mit einer Zahlung von fünf Euro ins Phrasenschwein – darauf, dass „der Pokal seine eigenen Gesetze hat“. Jedenfalls kann der SG-Coach seine Top-Elf aufbieten. Hinzu kommen zwei Spielerinnen aus der Zweiten (Veronika Kraus und Marion Löwer) sowie die B-Juniorin Marina Heiler, die sich diesen „Einsatz verdient haben“. Mit einem Sieg im Inn/Salzach-Endspiel ginge es für die Fußballerinnen der SG Aßling/Grafing dann im Bezirkspokal weiter.